المباني الآيلة للسقوط…بوشارب تدعو إلى تدخل كافة الشركاء

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب ، أمس (الاثنين) بالرباط ، إن المباني الآيلة للسقوط تشكل ظاهرة آخذة في التوسع مما يستدعي تدخل كافة الشركاء، لاسيما على مستوى المناطق الحساسة.

وفي ختام ورشة نقاش حول استراتيجية الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، كشفت بوشارب أن مسألة تمويل الوكالة تشكل “قطب الرحى” في برامج التعامل مع تلك المباني.

وتابعت أن هذا اللقاء كان فرصة للتداول في مضامين استراتيجية الوكالة وكذلك المحاور الرئيسية التي تم تحديدها، مضيفة أن هذه الورشة سمحت ، أيضا ، بتقاسم مختلف المقترحات من حيث تمويل هذه الهيئة حتى تتمكن من ممارسة اختصاصاتها ومهامها القانونية، وسبل إعداد مخطط عمل استعجالي.

من جهتها، صرحت مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط زهرة الساحي بأن الهدف من هذا اللقاء هو تقاسم نتائج استراتيجية الوكالة مع شركائها الرئيسيين، خاصة أعضاء مجلس الإدارة ومدراء الصناديق الوطنية ومدراء المؤسسات العمومية.