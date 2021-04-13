تأجيل محاكمة متهم حاول اغتصاب والدته

انتظار نتائج الخبرة الطبية للتأكد من سلامته العقلية لحظة محاولته الاعتداء جنسيا على أمه المسنة

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، النظر في الملف المتابع فيه متهم من ذوي السوابق، يبلغ من العمر 46 سنة، متابع في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية محاولة الاغتصاب، وهتك العرض مع استعمال العنف والعنف ضد أحد الأصول، لجلسة الرابع من ماي المقبل.

وأرجعت هيأة الحكم سبب تأجيل النظر في الملف لعدم توصلها بالخبرة الطبية التي أمرت بإجرائها في حق المتهم، للتأكد من سلامته العقلية لحظة محاولته الاعتداء جنسيا على والدته المسنة.

وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الدائرة الثالثة، إثر شكاية تقدمت بها والدته، التي أفادت من خلالها أن ابنها يعاني مرضا نفسيا وسبق له أن مكث أربع سنوات بمستشفى الأمراض النفسية ببرشيد، وغادره بعدما تحسنت حالته الصحية، قبل أن يلج السجن بعد تورطه في إحدى القضايا.

وأضافت والدته في الشكاية أنه خلال غشت الماضي، ليلة الواقعة، وبمجرد مغادرته السجن حضر إلى منزل عائلته وهو في حالة غير طبيعية وأحدث فوضى بداخله، حيث عرض والدته ووالده للسب والشتم، وقام بتعنيف والدته المشتكية عبر إمساكها بالقوة من صدرها وذراعها وقام بدفعها حتى ارتطمت بالحائط وسقطت أرضا، حينها أمسك بسروالها وبدأ يحاول نزعه مهددا إياها بالاعتداء عليها جنسيا، قبل أن تتقدم شقيقته بضربه قصد ثنيه عن فعله ثم لاذ بالفرار.

وزادت المشتكية خلال الاستماع إليها من قبل عناصر الضابطة القضائية أن المتهم حل صباح اليوم الموالي بمنزل عائلته وأحدث الفوضى بداخله وألحق به مجموعة من الخسائر المادية، وكسر إحدى النوافذ ومجموعة من الأثاث وهدد والدته مجددا بالقتل، وأمام عدوانيته وهيجانه تم نقله إلى المستشفى.

وأكدت المشتكية خلال الاستماع إليها مجددا أن ابنها عرضها لمحاولة الاغتصاب والعنف والسب والشتم والتهديد، مشيرة إلى أنه يعاني مرضا نفسيا بعدما أصبح يشكل خطرا على نفسه وأفراد أسرته، إذ أصرت على متابعته أمام القضاء، وطالبت بإيداعه أحد المستشفيات الصحية قصد التكفل بعلاجه.

وخلال الاستماع للمتهم، وأثناء محاكمته عن بعد، نفى الاعتداء جنسيا على والدته أو تهديدها، معترفا أنه كان في حالة غير طبيعية ولم يقم بالاعتداء عليها، مشيرا إلى أنه يعاني منذ أزيد من 17 سنة مرضا نفسيا، ويتابع العلاج بصدده، موضحا أنه كلما تعاطى للمخدرات يفقد السيطرة على تصرفاته بشكل تام، وأنه بعد مغادرته السجن وعودته لمنزل عائلته طلبت منه والدته التوجه مجددا إلى المستشفى قصد العلاج، وهو الأمر الذي رفضه على أساس أن صحته عادية، حينها وقع خلاف عائلي جعله يدخل في نوبة عصبية.

وتم الاستماع إلى والده وشقيقته خلال جلسة سابقة، إذ أكدا أقوال المشتكية، وأن المتهم يعاني مضاعفات صحية ونفسية، وأنه يتوفر على ملف طبي يخصه.

أحمد سكاب (الجديدة)