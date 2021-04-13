إيقاف المدعو “الجاهلة” بالسوالم

أوقفت مصالح الدرك الملكي بمركز التابعة لحد السوالم، أخيرا، واحدا من أهم وأخطر تجار المخدرات، الملقب ب”الجاهلة”، ووضعته تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

وكشفت مصادر دركية ل”الصباح”، أن الموقوف اعتاد ترويج المخدرات بشتى أنواعها، خاصة الأقراص المهلوسة ومسكر ماء الحياة ومادة الكيف، متخذا من منطقة العالية ودوار العين والدواوير المجاورة له، منطلقا لتوزيع سمومه، بل إنه معروف باحتكاره لترويجه للأقراص المهلوسة. وأكدت المصادر نفسها، أن المعني بالأمر، كان مبحوثا عنه بموجب عدة برقيات بحث من مختلف المصالح الأمنية والدركية المجاورة، وجاء إيقافه بعد عملية ترصد له من قبل العناصر الدركية، التي نصبت له كمينا، وألقت القبض عليه متلبسا بتسلم بضاعته من لدن مزوديه بالأقراص المهلوسة.

وتمكنت العناصر نفسها، من إيقاف واحد منهما، بعد مقاومة شرسة، استعملا فيها السيوف والسكاكين، ولاذ الثاني بالفرار. وحجزت الضابطة القضائية أسلحة بيضاء ودراجتين من الحجم الكبير، اعتاد المتهمان القادمان من البيضاء، على استعمالها في توزيع الأقراص المهلوسة. وواصلت العاصر الدركية أبحاثها وتحرياتها، التي قادت إلى إيقاف مساعد للمتهم الرئيسي بدوار العين، وحجزت لديه كمية مهمة من المخدرات وأقراص الهلوسة.

أحمد ذو الرشاد (السوالم)