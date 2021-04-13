“اغلق بلا ما تهلك”

من حق كثير من المغاربة أن يغضبوا بسبب قرار حظر التنقل الليلي في رمضان، ومن حقهم المشروع أن يصوغوا الحيثيات، التي يشاؤون في تبرير هذا الغضب، لأن الطبيعة تكره الإغلاق والتقييد، وتعشق الحرية والانطلاق، بل إن الحرية أحد أسباب وجود الإنسان نفسه.

فعلى الحكومة أن تتفهم أنها تعتدي على حق طبيعي للإنسان، وعلى المغاربة أن يتفهموا أيضا، أن أخاك مكره لا بطل. ولدينا يقين كبير أن الفريق الذي قرر منع المواطنين من الخروج من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، ضرب أخماسا في أسداس، وفكر بدل المرة عشرات المرات، وقلب جميع الحلول والفرضيات، وبذل مجهودا ذهنيا جبارا، قبل تحرير فقرات بلاغ، الأربعاء الماضي.

فما نعلمه من مصادرنا الموثوقة أن الوضع الوبائي والجينومي بالمغرب شديد التفاقم، ويزداد خطورة مع مرور الأيام، ويمكن أن نصل إلى ما تعيشه فرنسا وألمانيا والبرازيل في غضون أيام فقط، مع ما يعنيه ذلك من انهيار حتمي للمنظومة الصحية، أو على الأصح ما تبقى من المنظومة بعد سنة وثلاثة أشهر من الضغط.

ومن اطلع على خلاصات تقرير اللجنة العلمية والتقنية (التي يشرف عليها خيرة البروفيسورات المغاربة المحايدين)، سيصاب بالفزع من هول المعطيات حول التحولات الجينومية لفيروس كورونا المستجد، وقدرته الخارقة على تفريخ عدد بلا حصر من الطفرات والسلالات المتحورة.

وفي جميع الدول التي تدبر أزمة “كوفيد 19″، لا يمكن أن يُسمع إلا لرأي الأطباء والخبراء والعلماء، الذين لهم الكلمة الفصل في هذا الموضوع، وعلى الحكومات أن تستخلص ما تشاء من نتائج وترتب عنها القرارات المناسبة، وذلك ما فعلته الحكومة بالضبط، حينما لجأت إلى نصف حل، أي السماح للمواطنين بالتحرك نهارا، وحظر التنقل ليلا.

في الوقت نفسه، لا يمكن أن نقبل أن تُستعمل الأزمة الصحية مشجبا لتعليق فشل الحكومة، وتهربها من المسؤولية الملقاة عليها في توفير الحلول الناجعة للفئات المتضررة من الإغلاق الليلي.

إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف العبء عن الأسر والعاملين والقطاعات المتضررة من الإغلاق، ستكون مهمة جدا وذات أثر ونجاعة على الفئات المستهدفة، إذا احترمت عددا من القواعد الأساسية:

أولا، الحرص على تعميم الدعم على الفئات المتضررة دون استثناء، عبر تحيين اللوائح وإحصاء المقصيين من التجارب السابقة، والوصول إلى الأشخاص، الذين تمنعهم ظروف ذاتية أو موضوعية من تحصيل التعويضات المخصصة لهم.

ثانيا، بذل مجهود مالي إضافي من قبل وزارة المالية والمؤسسات المانحة الأخرى، من أجل الزيادة في قيمة الدعم والتعويضات الشهرية، إذ سيكون من العار أن نتحدث (في ظل الغلاء الفاحش للمعيشة) عن مبالغ هزيلة تتراوح بين 800 درهم و1200 شهريا، في الوقت الذي لا يكفي هذا المبلغ لسد ثقوب يومين في الشهر.

ثالثا، إلزام أصحاب الشركات والمقاولات والمقاهي والمطاعم والورشات بتسجيل العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومراقبة سريان المساهمات الشهرية دون انقطاع، تحت طائلة التطبيق الصارم للقانون.

بهذه القواعد المبدئية وغيرها يمكن، نسبيا، أن نسد الفجوة بين تداعيات أزمة وبائية تتطلب إجراءات حازمة لمنع التفشي والانتشار، وبين أزمة اجتماعية واقتصادية ضاربة في أعماق المغرب، حتى قبل كورونا.

بمعنى “اغلق بلا ما تهلك”.