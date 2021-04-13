فتح الناظور … صحوة من رحم المعاناة

الفريق يجني ثمار استقرار طاقمه التقني والإداري ويسعى إلى تجاوز مشاكله المالية

لم يكن كثير من محبي وعشاق فتح الناظور لكرة القدم، الذي تأسس في 1971، يتوقعون أن يرتقي الفريق إلى المراكز الأولى في بطولة القسم الوطني هواة، إذ بات من الأندية الطامحة للصعود للقسم الوطني الثاني، إلى جانب أندية أخرى، مثل الاتحاد الإسلامي الوجدي وجمعية المنصورية والنادي المكناسي، بعدما كان يلعب في السنوات الماضية من أجل تفادي النزول للقسم الأول هواة.

لكنه تمكن من تجاوز بعض الإكراهات، وانطلق في مسار مكنه من الارتقاء إلى مركز المطاردة تحت قيادة المدرب محمد فتحي. وساهمت النتائج التي حققها الفريق هذا الموسم بعد مرور 16 دورة من بطولة القسم ذاته، في إعادة النظر في الأهداف المسطرة مع الإطار الوطني محمد فتحي، المدرب السابق لاتحاد آيت ملول ورجاء أكادير وشباب هوارة وأولمبيك الدشيرة وأمل تزنيت وفتح إنزكان وهلال تراست وشباب مريرت وحسنية بنسليمان ووفاء الدروة، في الوقت الذي اهتم المكتب المسير للنادي بالبحث عن الموارد المالية لسد الخصاص الكبير الذي يعانيه بسبب الحصار المفروض عليه من قبل المجالس المنتخبة والسلطات الإقليمية، وتسديد الديون المتراكمة منذ سنوات، وإعادة ترتيب البيت الداخلي للفريق.

واستطاع المكتب المسير في بطولة هذا الموسم، أن يتخذ مجموعة من القرارات قادته إلى السير في خط تصاعدي، ويخلق الحدث هذا الموسم.

ويواصل الفريق الناظوري صحوته ونتائجه الإيجابية. ويحتل إلى حدود الدورة 16 من بطولة القسم الوطني هواة المركز الثاني برصيد 29 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد الإسلامي الوجدي المتصدر، جمعها من 8 انتصارات و5 تعادلات فيما انهزم في ثلاث مباريات.

استعدادات مبكرة

استأنف فتح الناظور تداريبه قبل بداية منافسات بطولة القسم الوطني هواة تحت قيادة الإطار الوطني عمر زماني، الذي انفصل عنه الفريق قبل بداية منافسات البطولة، ليعين مكانه محمد فتحي.

ولم يخض الفريق أي معسكر إعدادي سواء خارج إقليم الناظور أو داخله، واكتفى بإجراء بعض المباريات الإعدادية مع أندية بالحسيمة ووجدة والناظور بسبب انعدام الإمكانيات المادية، مكنت الطاقم التقني من اختبار عدد من اللاعبين واختيار أفضلهم من الناحية البدنية والتقنية، ليقع الاختيار على 14 لاعبا تعاقد معهم النادي، وهم الحارس إلياس إبراهيمي من المغرب الفاسي وأحمد الغندور وياسين بلحيمر من شباب هوارة وعماد بن صغير وسيسي بنغلي من اتحاد تواركة، ومعاذ العز من اتحاد وجدة ونبيل جديري من نهضة بني شيكر وفرانك زراندو من شباب المسيرة، ويوسف رحيم من أولمبيك فسفور بوكراع ومحمد أمين الأقمري من اتحاد سيدي قاسم، ومحمد مرجاني من وفاء دريوش والحسن العملود من النادي البلدي لورزازات وأشرف ميرات من وداد فاس.

وأرجع العديد من المهتمين نتائج الفريق الإيجابية وخطه التصاعدي في بطولة الموسم الجاري، إلى الاستعداد الجيد والاستمرارية من حيث الطاقم التقني المتمثل في المدرب محمد فتحي، يساعده اللاعب السابق للفريق عمر بردعي والمعد البدني بنعيسى صامبا ومدرب الحراس محم كرات وطبيب النادي عمر البونصري، والاعتماد على بعض اللاعبين الذين لعبوا للنادي في الموسم الماضي بالإضافة إلى تعزيزهم بآخرين من أندية وطنية.

جمعية تدخل على خط الأزمة

وجهت «إلترا فري مان» المكونة من مناصري ومشجعي نادي فتح الناظور، رسالة قوية إلى مجلس بلدية الناظور عبر رفعها شعارات أمام مقر المجلس، للضغط على كل المسؤولين بالمدينة للتخفيف من الأزمة المادية التي تخنق نادي فتح الناظور.

وعبرت المجموعة عن استيائها العميق وشجبها لما وصلت إليه الرياضة بالناظور، وكذا لغياب الدعم المادي والمعنوي لفريق فتح الناظور الممثل الوحيد للإقليم على المستوى الوطني.

وناشدت المجموعة عامل إقليم الناظور ورئيس المجلس البلدي والإقليمي والجهة الشرقية وكذا فعاليات المدينة والمؤسسات الاقتصادية والمالية المحلية، للانخراط الفوري والفعلي في مشروع الفريق الناظوري والمساهمة في تحقيق الصعود للقسم الوطني الثاني، والتعجيل بصرف منحة المجلس ل 2021، وكذا إعادة النظر في المنحة الممنوحة لفريق يقطع أزيد من 23 ألف كيلومتر وينافس على الصعود وذلك بالرفع من قيمتها. وطالبت بتخصيص منحة استثنائية لتحفيز اللاعبين لتحقيق الهدف الذي يراود جمهور الناظور منذ 16 سنة، إضافة إلى العمل على استقطاب موارد مالية بديلة من مستشهرين، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على منح المجالس المنتخبة.

الملعب البلدي … الكارثة

لسان حال جميع مناصري فريق فتح الناظور وباقي الأندية يقولون إن المدينة تحتاج ملعبا كبيرا، لأن الملعب البلدي لم يعد صالحا لاحتضان المباريات. ورغم كل ما قيل عن إنجاز هذا المركب، إلا أنه بقي حبرا على ورق. ويوجد الملعب البلدي بالناظور في وضعية كارثية، إذ أن مدرجاته إسمنتية وأسواره مازالت تنتظر صباغتها، فيما مستودعات ملابسه لا تحترم المواصفات والظروف التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بكرة القدم وممارستها بالمنطقة، إضافة إلى غياب منصة للصحافة، إذ يضطر رجال الإعلام للجلوس على كراس مهترئة داخل الملعب أو مع الجمهور ما تنعدم معه الظروف المواتية لتغطية المباريات.

إنجاز: جمال الفكيكي (الناظور)