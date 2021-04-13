عيطة “الراضوني” في حلة جديدة

أطلق فنانون شباب صيغة جديدة لعيطة “الراضوني” الحصباوية، بحلة حافظت على أصالتها، وصورت على شكل فيديو كليب بإقليم آسفي.

واختار الثلاثي الفني وهم حسن مول العود ورشيد عابدين وأمين الورديني، خوض مغامرة بعث هذه العيطة الحصباوية من جديد، مستثمرين التجارب الفنية التي راكموها مع شيوخ العيطة، الذين تزخر بهم منطقة عبدة وأبرزهم الشيخ جمال الزرهوني وعابدين واولاد بنعكيدة وفاطنة بنت الحسين وخديجة مركوم والشيخ عمر الزايدي وغيرهم.

وقال رشيد عابدين، في حديث مع “الصباح”، إنهم حرصوا من خلال هذه التجربة الجديدة استعادة عيطة “الراضوني” التي تعد من أصعب العيوط الحصباوية من حيث الأداء بحكم توفرها على تسعة انتقالات، بما يتضمنه كل انتقال من خصوصية من حيث الإيقاع والأنغام والأداء.

وأضاف عابدين أنه ركز رفقة زملائه في هذه التجربة الفنية على تسجيلات الشيخة عيدة والشيخ الدعباجي، اللذين يعدان من أبرز من أدى هذه العيطة، لدرجة أنها ارتبطت باسميهما.

وتابع عابدين أنهم حاولوا من خلال الصيغة الجديدة لعيطة “الراضوني” مسايرة العصر، بإعطاء لمسة جديدة، وهو ما يظهر عبر حرصهم على تسجيلها على شكل فيديو كليب بإخراج لأسامة المستي، واختاروا منطقة دوار “البحارة” بجماعة مول البركي بإقليم آسفي، فضاء لتصوير الأغنية التي تطلب إعدادها وضبط متونها وإيقاعاتها أزيد من أربعة أشهر.

عزيز المجدوب