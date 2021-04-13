سماحة في “ضد الكسر”

انتهت النجمة اللبنانية كارول سماحة من تسجيل أغنية “اللي خان”، والتي تقرر تقديمها تتر مسلسل “ضد الكسر”، الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم وتشارك به في موسم دراما رمضان.

وتعد أغنية “اللي خان” من كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، علما أن أحمد خالد مخرج العمل يواصل تصوير المشاهد المتبقية، إذ قرر تعليق العطل إلى حين انتهاء التصوير، استعدادا لعرض المسلسل.

درة “ضحية” عادل

انتهت الفنانة درة، من تسجيل حلقة من برنامج المقالب “خمس نجوم”، الذي تقدمه الفنانة غادة عادل، والذي عرف مشاركة عدد من النجوم، يتوقع بثه في رمضان. ونشرت درة، مجموعة من الصور، عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستغرام»، رفقة الفنانة غادة عادل، وعلقت على الصور قائلة: «انتظروني في حلقة جديدة من أحد العروض التلفزيونية مع غادة عادل». وينتمي «خمس نجوم» إلى برامج المقالب، إذ يشارك في تقديمه كريم فهمي ومصطفى قمر وغادة عادل ونور اللبنانية ومحمد الشرنوبي، إذ قام كل واحد منهم بتصوير ست حلقات.