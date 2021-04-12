أمكراز: أزيد من ثلاثة ملايين أجير استفادوا من الدعم

كشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، اليوم الاثنين بالرباط، عن استفادة أزيد من ثلاثة ملايين و892 ألف أجير من الدعم إلى غاية متم مارس الماضي.

وأبرز أمكراز، في معرض رده على سؤال شفوي حول “تقديم الدعم للأجراء المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، لفريق التجمع الدستوري ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن مجموع عدد الأجراء المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين استفادوا من الدعم، بلغ ثلاثة ملايين و892 ألف و668 أجير في القطاعات المعنية، بمبلغ 6 ملايير درهم و240 مليون و140 ألف و530 درهم إلى غاية نهاية مارس الماضي.

وذكر الوزير بأنه تم دعم جميع القطاعات المتضررة خلال فترة الحجر الصحي، والتوجه بعد رفع الحجر إلى بعض القطاعات التي تضررت بشكل كبير، حيث تم تحديد 8 قطاعات على رأسها قطاع السياحة، والتي استمر دعمها إلى حدود اليوم بعد تمديد لجنة اليقطة الاقتصادية الاستفادة من الدعم بالنسبة لهذه القطاعات.