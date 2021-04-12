نشرة خاصة … زخات مطرية رعدية ورياح قوية

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات مطرية رعدية قوية وهبات رياح قوية، يومي (الأربعاء) و(الخميس) المقبلين، عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن زخات مطرية رعدية قوية (من 30 إلى 40 ملم) ستهم، ابتداء من الساعة الواحدة بعد زوال يوم الأربعاء المقبل وإلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم (الخميس)، أقاليم أزيلال وبني ملال وإفران وخنيفرة وميدلت.

وأضاف المصدر ذاته أنه من المحتمل أن تستمر زخات رعدية معتدلة بمرتفعات الأطلس المتوسط والسايس والريف يوم الخميس المقبل.

كما ينتظر، حسب النشرة الانذارية، تسجيل هبات رياح قوية (من 75 إلى 85 كلم/س)، يومي (الأربعاء) و(الخميس) المقبلين، في أقاليم آسا – الزاك والرشيدية وتنغير وزاكورة وطاطا وفجيج وميدلت وورزازات.