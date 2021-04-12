بورصة البيضاء…انخفاض طفيف في وتيرة التداولات

سجلت بورصة البيضاء، صباح اليوم (الاثنين)، تراجعا طفيفا في وتيرة تداولاتها خلال جلسة الافتتاح، بعد انخفاض مؤشرها الرئيسي مازي بـ 0,06% إلى 11.572,55 نقطة.

وبدوره، خسر مؤشر MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، 0,02% مستقرا عند 943,99 نقطة، فيما هبط ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,06% إلى 9.402,61 نقطة.

وبالمقابل، وعلى مستوى المؤشرات الدولية، قفز كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” بـ 0,19%، “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد ” بـ 0,12%، إلى 10.579,49 و 9.894,07 نقطة على التوالي.

بينما استقر المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 ” عند 882,12 نقطة (-0,11%).