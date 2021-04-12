أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الثلاثاء) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الثلاثاء)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “التحقيق مع تجار الاستثناءات الجمركية” و”بيجيدي: سلطات مراكش تحاربنا”، ثم ربورتاج بعنوان “سينما موريطانية تستعد لعودة الروح”، وكذلك خاص بعنوان “كل الطرق تؤدي إلى جرائم الأموال”، وأيضا صفحات حوادث، التي تتضمن مقالا بعنوان “6 ملايير تتبخر في النصب العقاري”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “ثورة في لائحة خاليلوزيتش الجديدة”.