السياحة الداخلية .. إطلاق مسابقة لفائدة الطلبة الشباب

أعلنت الشركة المغربية للهندسة السياحية عن إطلاق مسابقة ذات طابع وطني تسمح للطلبة الشباب بالمشاركة في تطوير وازدهار المنتج السياحي الداخلي المغربي.

وأشار بلاغ للشركة المغربية للهندسة السياحية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة، إلى أن “هذه المسابقة الوطنية، التي أعطيت انطلاقتها من قبل وزارة السياحة، بشراكة مع قطاع التعليم العالي والشركة المغربية للهندسة السياحية، تسمح للطلبة الشباب بالمشاركة في تطوير وازدهار المنتج السياحي الداخلي المغربي، من خلال إبراز إبداعاتهم وابتكاراتهم”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه ستكون أمام الراغبين في المشاركة فترة لتقديم ترشيحاتهم إلى غاية الثالث من يونيو المقبل، على موقع “www.smit.gov.ma”، مضيفا أن حفل توزيع الجوائز سيقام في 19 غشت 2021.

وأضاف البلاغ أن هذه المسابقة الطلابية هي بمثابة دعوة لتحويل العرض السياحي المحلي ليكون متوافقا مع تطلعات السياح المغاربة، وكذا مع التدابير الصحية الجديدة، وذلك من خلال اكتشاف ومكافأة الأفكار الأكثر ابتكارا.

وأبرزت الجمعية، في بلاغها، أن الأمر يتعلق بخلق تنافس حقيقي في مجال السياحة المحلية، من خلال تكوين بنك للأفكار يتكون من تصورات ومنتوجات سياحية، على شكل خدمات أو حلول سياحية مبتكرة تتيح تنشيط هذا الميدان وانتقاله إلى منتج سياحي محلي أكثر ابتكارا وتنافسية ومستدامة.

وتتمحور هذه المسابقة التي تستهدف الطلبة الشباب من جميع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المغرب، حول فئتين رئيسيتين هما المنتجات و/أو الخدمات السياحية التي من شأنها تعزيز الطلب السياحي المغربي، وتندرج ضمن فروع السياحة الساحلية أو السياحة الثقافية أو السياحة الطبيعية.

ويتعلق الأمر أيضا، بالحلول التكنولوجية المبتكرة التي تسمح بزيادة الإبداع والقدرة التنافسية للفاعلين السياحيين الذين يعملون على تسويق المنتجات للسياحة الداخلية.

(ومع)