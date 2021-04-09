اتهام ناشطة من “المتعاقدين” بـ”إهانة” الشرطة خلال التظاهرات

ستتم محاكمة ناشطة مغربية بتهمة “إهانة” الشرطة بعد اتهامها عناصر أمن بالاعتداء عليها جنسيا في مارس الماضي، خلال تظاهرة للأساتذة “المتعاقدين” للمطالبة بدمجهم في القطاع العام، وفق ما أفادت محاميتها، اليوم الجمعة.

وأوقفت الأستاذة العشرينية نزهة مجدي رفقة 19 موقوفا آخر من المحتجين، بتهم “خرق حالة الطوارئ الصحي” و”التجمهر غير المسلح بغير رخصة” و”إهانة القوة العامة بأقوال قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”، وفق ما أفادت محاميتها سعاد البراهمة.

وتعد مجدي، الوحيدة من بين الموقوفين التي وجهت لها تهمة “إهانة هيئة منظمة”.

وكانت الأستاذة الشابة صرحت لوسائل إعلام محلية، أنها تعرضت على غرار متظاهرات أخريات إلى “التحرش الجنسي” و”ملامسة منطقة حساسة في جسدي” من عناصر أمن خلال تظاهرة.

وقالت المحامية سعاد البراهمة إن “نزهة مجدي تجرأت على التحدث علنا ضد العنف الجنسي وعوض حمايتها تجد نفسها أمام اتهامات لا أساس لها”. وأوضحت أنه ينتظر عقد المحاكمة في الرباط في 20 أيار/مايو.

ويقوم الأساتذة المتعاقدون بتعبئة في الأسابيع الأخيرة، استنكارا لـ”وضعهم الهش “، ويطالبون بدمجهم في الوزارة لتحقيق الأمن الوظيفي، إذ تظاهروا عدة مرات في الأيام الماضية في شوارع الرباط رغم قرار السلطات حظر التجمعات لأسباب صحية.

(ومع)