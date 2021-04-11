زينب عبيد حامل

تقاسمت الممثلة زينب عبيد مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” خبر حملها، إذ نشرت مجموعة من الصور من حفل للكشف عن جنس المولود.

ومن بين الصور التي نشرتها عبيد على “إنستغرام” صورة رفقة ابنها وزوجها، الذي لم تكشف عن وجهه، كما علقت عليها قائلة “كنا ثلاثة وقريبا إن شاء الله سنصبح….”.

وتفاعل متابعو عبيد على “إنستغرام” مع خبر حملها، كما عبروا لها عن فرحتهم بمجموعة من التعاليق، التي أكدوا فيها إعجابهم وتقديرهم لها.

وتلقت عبيد التهاني بعد إعلان خبر حملها من أصدقائها في الوسط الفني، ومن بينهم نسرين الراضي وفرح الفاسي وسامية أقريو وسلمى رشيد وأحلام شرف الدين وسعيد باي وسحر الصديقي وسعيدة باعدي وحنان الإبراهيمي وابتسام العروسي، التي أعلنت بدورها منذ فترة خبر حملها أيضا.

ومن بين الأعمال الدرامية التي تقمصت زينب عبيد بطولتها، أخيرا، مسلسل “هاينة”، الذي تدور أحداثه حول قصة طفلة صغيرة تضطر إلى مغادرة قريتها وهي في سن العاشرة لتشتغل خادمة عند أسرة ميسورة بفاس، لتواجه مجموعة من المشاكل.

ويجسد أنس الباز في المسلسل دور شاب من فئة ميسورة، يقع في حب خادمة تدعى “هاينة”، والذي سيخفي حقيقة حبه لها، دون أن يكشف الأمر لعائلته، إلا أن والدته ستكشف الحقيقة، وستحاول إبعاده عنها، وطردها من المنزل.

أ . ك



