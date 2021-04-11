مطالب بوقف “الطاووس”

احتل النجم السوري جمال سليمان وصناع مسلسله الجديد “الطاووس” المنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل، صدارة تريند موقع “تويتر” بعد تدشين حملة غاضبة تطالب بوقف عرض العمل ومحاكمة صناعه، مباشرة بعد عرض الإعلان التشويقي وبدء حملة دعاية استغلت مأساة “فتاة الفيرمونت”، ابنة الفنانة المصرية نهى العمروسي. وأصدرت نهى العمروسي بيانا عاجلا عبر مستشارها القانوني طارق العوضي طالبت فيه النائب العام وكل الجهات المختصة في مصر بوقف عرض المسلسل، وعدم الربط بين أحداثه وبين ما تعرضت له ابنتها من مأساة في قضية “الفيرمونت” الشهيرة، والمتهم فيها عدد من أبناء رجال أعمال ومشاهير بتنظيم حفلات جنس جماعية لاغتصاب وتعذيب الفتيات.

اللوزي “بين السما والأرض”

كشفت يسرا اللوزي عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل “بين السما والأرض” المقرر عرضه في موسم دراما رمضان، مؤكدة أن العمل يتشابه مع الفيلم الشهير في القصة الأساسية، ولكن يختلف عنه في طريقة العرض، حيث يتم تقديم تاريخ كل شخصية بطريقة “الفلاش باك”. وأضافت يسرا اللوزي في لقاء ببرنامج “إي تي بالعربي”، قائلة “أقدم شخصية فتاة عصرية تدعى مرام وتعمل مدربة لياقة بدنية وتحمل شخصية قوية ولكنها مثل الفتيات تتعرض للعديد من المواقف الصعبة في المجتمع المصري، مثل مضايقات الشباب والتحرش”.