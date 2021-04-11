ماكرون يمهد طريق قنصلية بالداخلة

“الجمهورية إلى الأمام” يعلن إنشاء لجنة له بالمدينة يشمل نفوذها كل الأقاليم الجنوبية للمملكة

أعلنت النائبة ماري كريستين فيرديي جوكلاس، الناطقة باسم نواب الحزب في الجمعية الوطنية الفرنسية، أن «الجمهورية إلى الأمام» معتز أيما اعتزاز بإنشاء لجنة له بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وبالضبط في الداخلة.

وكشف موقع «ماغريب-أنتيليجانس» أن قرار حزب الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون «الجمهورية إلى الأمام»، بأتي في إطار تعزيز حضوره بالدول المغاربية وغرب إفريقيا، خدمة للجالية الفرنسية بالخارج، لمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسه.

وتعهدت ماري كريستين فيرديي جوكلاس، وكذا جواد بوساكوران منسق حركة «الجمهورية إلى الأمام»، بالانتقال إلى الداخلة للتدشين الرسمي لهذه اللجنة الجديدة بمجرد ما تسمح الشروط الصحية بذلك، عقب الدعوات المتكررة للعديد من الشخصيات السياسية الفرنسية، التي تطالب فرنسا بالاعتراف بمغربية الصحراء على غرار الولايات المتحدة الأمريكية.

وعبر مجيد الكراب، النائب البرلماني الفرنسي المنتمي لحزب «الجمهورية إلى الأمام»، عن تأييده لفتح قنصلية فرنسية في الداخلة جنوب المغرب، مؤكدا أن «فتح قنصلية من اختصاص السلطات الدبلوماسية الفرنسية، لكني بصفتي نائبا أمثل السلطة التشريعية والشعب الفرنسي، فأنا أؤيد افتتاح ممثلية فرنسية في الداخلة «.

وأكد النائب الفرنسي أنه «يوجد فرنسيون في جنوب المغرب، خاصة في الداخلة، لديهم تطلع واحد فقط، هو أن تفتح فرنسا قنصلية تسهل لهم كافة الإجراءات الإدارية وتجنبهم عناء التنقل إلى أكادير»، مشددا على ضرورة «التفكير في فتح مكتب دبلوماسي وقنصلية، أو على الأقل قنصلية فخرية. يجب إيجاد صيغة تسمح للمواطنين الفرنسيين، الذين يعيشون في جنوب المغرب بالاستفادة من كل خدمات الإدارة الفرنسية، مثل جوازات السفر وبطاقات الهوية والزواج» وكل ما يتعلق بالحالة المدنية».

وعبر الكراب عن ارتياحه «للانتصارات الدبلوماسية الهامة»، التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة، خاصة عودته للاتحاد الإفريقي، كما أبرز نائب الأغلبية الرئاسية أن «فرنسا كانت أول بلد يعترف ويدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء في 2007»، مؤكدا أن هذا الدعم هو نوع من الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، معتبرا أنه «عندما يدعم بلد ما مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، فذلك يعتبر شكلا من أشكال الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء»، مجددا التعبير عن أمله في أن تفتح فرنسا مكتبا دبلوماسيا للفرنسيات والفرنسيين الذين يقيمون في جنوب المغرب، ويقطنون في الداخلة والعيون» والذين يمثلهم في الجمعية الوطنية.

ياسين قُطيب