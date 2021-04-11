السجن لمروج مخدرات بسيدي بنور

استغل اعتقال أبناء عمه لمواصلة أنشطتهم المحظورة قبل أن يجد نفسه مدانا

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة مروج مخدرات من ذوي السوابق القضائية في الحيازة والاتجار في الممنوعات، مبحوث عنه بموجب عدة مذكرات على الصعيد الوطني، وحكمت عليه ب 6 سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية الحيازة والاتجار في المخدرات واستعمال ناقلة لترويج المخدرات، وانعدام التأمين والضريبة السنوية والفحص التقني والسكر العلني والسياقة في حالة سكر.

وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الدرك المكي بالجديدة، إثر توصلها بمعلومات تفيد وجود المروج المبحوث بأحد الدواوير بتراب جماعة المشرك بإقليم سيدي بنور. وإثر هذه المعلومات تجندت دورية دركية وانتقلت في حدود السادسة والنصف صباحا، لمكان وجود المروج المبحوث عنه، الذي لا يتردد على أي مسكن قار، متفاديا تدخلات العناصر الأمنية والدركية لعلمه المسبق أنه مستهدف من قبلها بهدف وضع حدا لنشاطه المحظور، الشيء الذي جعله دائم الحيطة والحذر، من خلال رصد مختلف تحركات عناصر الدرك.

وعلمت “الصباح” أنه بعد وصول مصالح الدرك لمحت عناصرها سيارة رباعية الدفع سوداء اللون تحمل المواصفات نفسها التي تزودت بها، حيث كانت متوقفة وسط حقل فلاحي غير محروث. وتفاديا لهروب المروج، وبعد إلقاء نظرة داخلها تبين أن سائقها يغط في نوم عميق بالمقعد المخصص للسائق، إذ تم تطويق السيارة ومباغتة الشخص الموجود بداخلها دون أن يبدي أي مقاومة، كونه كان تأثير الخمر وفي حالة سكر طافح ولا يقوى على الحركة.

وخلال استفساره عن هويته، تبين لعناصر الضابطة القضائية أنه المروج المبحوث عنه، حيث تم تصفيده، وبعد تفتيش السيارة تم العثور على كمية من مخدرات الشيرا وتبغ مهرب وكذا مبلغ مالي، إضافة إلى وثائق السيارة، بعد تفحصها تبين أنها منتهية الصلاحية.

وبعد إشعار النيابة العامة تم قطر السيارة لإجراء خبرة تقنية عليها، فيما تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، وخلال البحث معه اعترف أنه يروج مخدرات «الشيرا» و»الكيف»، باعتبار أن أغلب أبناء عمومته يتعاطون ترويج الممنوعات بتراب دكالة، مشيرا إلى أنه استغل اعتقال أبناء عمه وبدأ يروج المخدرات بإحدى نقط البيع، التي كانوا يتخدونها مجالا لأنشطتهم.

ودل المتهم المحققين على مزوده الرئيسي من المخدرات، بعد تحديد مكان وجوده، لكنه نجح في الإفلات من قبضة عناصر الدرك بعدما نصب له كمين بتنسيق مع المروج الموقوف، كما تم الاستماع إليه في محاضر رسمية، من قبل عدة مراكز دركية وأمنية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور.

وبعد إتمام البحث، أحيل المتهم على الوكيل العام وبعد استنطاقه، قرر إيداعه السجن المحلي، بعد متابعته في حالة اعتقال حسب التهم الموجهة إليه، وإحالته على غرفة الجنايات لمحاكمته.

أحمد سكاب (الجديدة)