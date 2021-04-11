“منار” تشهر حملها

نشرت الممثلة غاي تورغورت أيفن، بطلة المسلسل التركي الشهير “سامحيني”، أخيرا، صورة لها عبر حسابها على الانستغرام، ظهرت فيها ببطن بارزة، كشفت من خلالها عن حملها.

وأعلنت “منار” من خلال هذه الصورة عن حملها لأول مرة، من زوجها الممثل التركي دينيز إيفن في، الذي اشتهر باسم “محمود ” في مسلسل “سامحيني”.

وأجرت منال جلسة تصوير رفقة زوجها، للاحتفال بحملها ولتوثيق تلك اللحظات، وتقاسمت بعض الصور مع متابعيها على إنستغرام.

وتفاعل متابعو منار بشكل كبير مع الصور، وهنؤوها بمناسبة حملها. يذكر أن غاي تورغورت أيفن وزوجها قد اكتسبا شهرة واسعة في المغرب، بعد عرض مسلسلهما “سامحيني” على القناة الثانية على مدار عدة سنوات.

ع . م