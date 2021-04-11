التحقيق في جودة الخبز

أبحاث قضائية في اتهامات مطاحن بإنتاج دقيق لا يصلح حتى علفا للبهائم

فتحت السلطات القضائية تحقيقا بشأن تصريحات أدلى بها رئيس الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، يتهم فيها المطاحن بإنتاج دقيق ذي جودة رديئة لا يصلح حتى علفا للبهائم. وأثارت هذه التصريحات حفيظة مهنيي الحبوب والمطاحن، إضافة إلى الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، التي اعتبرت أن تصريحات الكاتب العام للفدرالية غير مسؤولة ولا تستند إلى معطيات دقيقة ومؤكدة.

ويأتي التحقيق القضائي، بناء على شكايات تقدمت بها جمعية المطاحن والفدرالية البيمهنية لقطاع الحبوب، اللتان اعتبرتا أن تصريحات الكاتب العام للفدرالية البيمهنية تتضمن اتهامات خطيرة تستوجب التحقيق فيها لاستجلاء الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية، إذا تبين أنها لا تستند إلى وقائع حقيقية وأنها مجرد افتراءات وادعاءات كاذبة.

وأفاد الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات ونائب رئيس الفدرالية البيمهنية لقطاع الحبوب، أن التصريحات لا تمس المطاحن فقط، بل تشكك في عمل مجموعة من المتدخلين في القطاع، خاصة المكتب البيمهني للحبوب، الذي يشرف على سوق الحبوب ومراقبته، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، الذي يسهر على مراقبة جودة المواد الغذائية، كما يشكك في مصداقية الدولة والقطاعات الحكومية التي تتدخل في القطاع، وعلى رأسها وزارة الفلاحة والاقتصاد والمالية والداخلية، مشيرا إلى أن الجامعة الوطنية تتبرأ من هذه التصريحات غير المسؤولة.

وأوضح أزاز أن صاحب هذه التصريحات يسعى، من خلال هذه خرجته الإعلامية، إلى ابتزاز المطاحن والفاعلين في قطاع الحبوب للضغط عليهم، من أجل الجلوس معه والقبول به ممثلا لقطاع المخابز، خاصة أن القانون رقم 03/12، يعتبر الجامعة الوطنية لأرباب المخابز الممثل الوحيد والشرعي للمهنيين.

وأفاد، بهذا الصدد، أن الجامعة تأسست منذ 80 سنة، وظلت طيلة عقود المحاور الرئيسي للسلطات، مضيفا أن الغرض من هذه الخرجات الإعلامية هو إحداث ضجة إعلامية لإثارة الانتباه وإحداث بلبلة داخل المجتمع.

وشدد رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز على ضرورة تعميق البحث في الاتهامات، التي كالها صاحب التصريحات، واتخاذ الإجراءات القانونية، بناء على ما ستخلص إليه التحقيقات. واعتبر أن التشكيك في جودة الخبز يضرب في مصداقية كل المتدخلين في القطاع ويتسبب في حالة من عدم الثقة لدى المستهلك.

وأكد أزاز أن الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات تعتبر أن الاتهامات، التي يتم الترويج لها، تمس كل المهنيين، بما في ذلك أرباب المخابز، لأنها تمس بمصداقيتهم، لأنهم، وفق هذه التصريحات، ينتجون الخبز من دقيق لا يصلح لعلف البهائم.

ولم تتمكن “الصباح” من الاتصال بالكاتب العام للفدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، الذي ظل هاتفه خارج التغطية.

عبد الواحد كنفاوي