التزوير يطيح برئيس فريق

أوقفت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عبد المغيث مبروك، رئيس مولودية كلميم، واللاعبة مليكة أمزكو الممارسة بالفريق نفسه.

وذكرت جامعة الكرة عبر موقعها الرسمي، أول أمس (الأربعاء)، أنه تم توقيف مبروك لمدة خمس سنوات نافذة، مع تغريمه 50 ألف درهم، لتزويره رخص لاعبات كرة القدم واستعمالها.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم توقيف أيضا أمزكو، لاعبة الفريق لمدة ثلاث سنوات نافذة، لاستعمالها عن علم رخصة لاعبة أخرى.

وأصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقوبتها في حق المعنيين بالأمر، عقب اجتماعها لدراسة الملفات المحالة عليها.

وفتحت الجامعة تحقيقا في وقت سابق، بخصوص النازلة، التي أثارت جدلا، للتأكد من رخص لاعبات الفريق المعني بالأمر، بعد شكوك بتزوير بعضها، ليتضح بعده تزوير رخصة اللاعبة، التي تم توقيفها لثلاث سنوات.

نور الدين الكرف