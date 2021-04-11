يهدد صراع التزكيات، بشبح حروب أهلية داخل الأحزاب خلال الأشهر القليلة المتبقية عن موعد الانتخابات المقبلة، إذ لم تستثن حمى البحث عن موطئ قدم في البرلمان والجماعات والجهات حزبا، فقد تسببت للعدالة والتنمية في موجة نزوح كبيرة، وأشعلت فتيل معارك طاحنة بالاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة.

وتزايدت تصدعات أحزاب باشتداد الصراع بين الأقطاب، كما هو الحال في الحركة الشعبية، كما انتفض المناضلون والأطر ضد تزكيات الأعيان والمقربين، التي تورط فيها حزب “الوردة”، ووصلت أحزاب إلى الباب المسدود في دوائر يكثر عليها الطلب كما وقع للاستقلال في البيضاء.

وتعالت الأصوات مطالبة بفتح تحقيقات داخلية من قبل الأجهزة الحزبية، إذ وصلت تزكيات الاتحاد إلى مكتب عبد الواحد الراضي، رئيس لجنة الأخلاقيات والتحكيم، على وقع اتهامات موضوعها تنازع الاختصاص، وخرق القانون الداخلي ومقتضيات القانون الأساسي، خاصة تلك الواردة في المادتين 20 و27، ومطالب بجبر ضرر معنوي جسيم، وهضم حقوق الأعضاء الثابتة بأحكام الدستور.

ي. ق