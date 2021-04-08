انعقد اليوم الخميس، بمقر عمالة إقليم النواصر، لقاء تواصلي حول نظام المساهمة المهنية الموحدة والحماية الاجتماعية للمهنيين ، والذي أرساه قانون المالية برسم 2021.

ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المماثلة التي يتم تنظيمها للتحسيس بمختلف الإجراءات والتدابير المعمول بها في هذا النظام الضريبي الجديد ، الذي حل محل نظام الضريبة الجزافية، وذلك بموجب مقتضيات قانون المالية الجديد.

وبالمناسبة أكد المدير الإقليمي للضرائب، حسن لكتيني ، أن هذا اللقاء يروم التعريف بالأحكام الجديدة المتعلقة بنظام المساهمة المهنية الموحدة لدى مختلف الفاعلين من تجار وحرفيين ومقدمي الخدمات على الصعيد المحلي.

وركز على الشق الاجتماعي لهذا النظام باعتباره إحدى مستجدات قانون المالية 2021 وذلك من أجل توسيع التغطية الصحية لفائدة الفئات المستهدفة ، مشيرا إلى أن من بين مقتضيات قانون المالية المتعلقة بهذا النظام ، أنه يتيح للمهنيين غير الأجراء ، الذين كانوا خاضعين لنظام الربح الجزافي، من الآن فصاعدا ، أداء ضريبة واحدة تحل محل الضريبة الجزافية على الدخل والضريبة المهنية ورسم الخدمات الجماعية .

من جانبه ركز المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سعيد حفيظ الدين على الإجراءات والمزايا ، وكذا الشق الاجتماعي الذي جاء به نظام المساهمة المهنية الموحدة.

وذكر أن الانخراط في هذا النظام الجديد من شأنه تأمين العديد من المزايا ذات الطابع الاجتماعي لفائدة المنخرطين وعائلاتهم بما فيها التغطية الصحية .

وتعد المساهمة المهنية الموحدة إحدى التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات، والتي تهدف إلى تمكين الملزمين (الأشخاص الذاتيين) من أداء ضريبة موحدة شاملة تضم الضريبة على الدخل ، والرسم المهني ، والرسم على الخدمات الجماعية .

(ومع)