العرائش .. استفادة أزيد 1045 شخصا من خدمات قافلة طبية

استفاد أزيد من 1045 شخصا من خدمات طبية متنوعة على مستوى منطقة تطفت القروية، الواقعة بإقليم العرائش.

وأشرف عامل إقليم العرائش العالمين بوعاصم ،أمس الأربعاء ، على مبادرة اجتماعية بمركز الجماعة الترابية تطفت، دائرة اللكوس، تمثلت في تنظيم قافلة طبية لتسهيل ولوج ساكنة المنطقة الى الخدمات الطبية الأساسية، جند لها 23 إطارا طبيا من مختلف التخصصات، من ضمنهم ثمانية أطباء من ذوي الاختصاص وخمسة أطباء عامون وستة ممرضون وممرضات، إضافة الى أطر إدارية وتقنية.

واستفاد من الخدمات والفحوصات الطبية التي وفرتها القافلة، المنظمة بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، 375 شخصا من الفحوصات العامة، و 457 من خدمات أطباء الأسنان، و خمسة مستفيدين ومستفيدات من فحوصات أطباء الأطفال، و37 من طب الأمراض الجلدية، و 25 من طب العظام ، و 13 من خدمات طب أمراض الأنف والأذن والحنجرة، وست مستفيدات من خدمات طب النساء والتوليد، و 117 من طب العيون وتصحيح البصر، و 10 من خدمات مختصين في الجراحة العامة، و375 من قياس الضغط الدموي، و 282 من قياس نسبة السكر في الدم.

وأبرز بلاغ لعمالة إقليم العرائش أن القافلة الطبية تأتي عملا بالتوجيهات الملكية السامية، الرامية الى توفير الرعاية اللازمة والاستجابة للحاجيات الاجتماعية الأساسية لفائدة ساكنة المناطق المتضررة بفعل موجات البرد، وفي إطار عملية “رعاية 2021-2020”.

وفي سياق دعم بنيات العالم القروي التحتية والحيوية، جرت معالجة 188 من نقط الماء تصل الى 752 عملية معالجة، استفاد منها 25 مدشرا بإقليم العرائش.

وتهدف هذه المبادرات الاجتماعية النبيلة، التي جرت وفق التدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها في ظل جائحة كورونا، الى الاهتمام اللازم بالفئات الهشة وتقريب الخدمات الطبية منها والتجاوب مع انتظاراتها وتوفير وسائل العيش الكريم لها .

(ومع)