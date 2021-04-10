اللقاحات … عفيف: الإخلال بالاتفاقات

> هل المغرب ضحية حرب اللقاحات؟

> من المعلوم أن الطلب على اللقاح ضد فيروس كورونا يفوق العرض، وفي هذه الحالة، نادرا ما تحترم المختبرات الاتفاقيات الموقعة بينها وبين بعض الدول من بينها المغرب، رغم أنه وقع على اتفاقيات خلال المراحل الأولى لتحضير اللقاحات، كما شارك، إلى جانب 9 دول أخرى، في التجارب السريرية الخاصة بلقاح “سينوفارم”.

كان من المفترض أن يكون المغرب في منأى عن ذلك، لكن للأسف لم تحترم الاتفاقيات، ما ترتب عنه تعثر تزويد المغرب بدفعات جديدة من اللقاحات. من جهة أخرى، فقد اتخذ المغرب إجراءات استباقية، إذ أن اللجنة العلمية الخاصة بالتلقيح أعطت الضوء الأخضر للقاح “جونسون” و”سبوتنيك” الذي حصل على الترخيص الاستعجالي، ما سيمكن المغرب من التوصل به، خلال الفترة المقبلة، من أجل توفيره للمواطنين المغاربة.

> هل تفرض هذه الحرب على المغرب العودة إلى صناعة الأدوية وإنشاء المختبرات؟

> الوضع الذي فرضته جائحة فيروس كورونا، يلزم جل الدول بذلك، فمثلا فرنسا لم تتمكن في ظل هذه الجائحة من تصنيع اللقاح المضاد للفيروس، ما يجب عليها أن تتداركه وتستفيد من هذه التجربة. لكن في المقابل، نجد أن المغرب، وبفضل الصناعة الدوائية التي يعتمدها، نجح في توفير مجموعة من الأدوية المعتمدة في البروتوكول العلاجي الذي كان يقدم لمرضى كورونا، كما نجح في تجنب المشاكل التي كان من الممكن أن يواجهها إذا لم يكن قادرا على توفير كمامات.

أرى أنه من الصعب أن تعود نظرة المغرب لقطاع الصحة، بسبب هذه الجائحة، كما كانت من قبل، إذ الأكيد أنها ستعرف بعض التغييرات، سيما أن مجال الصحة، أضحى إنتاجيا وليس استهلاكيا، كما كان سابقا. لابد من مراجعة بعض الأوضاع في المغرب، باعتبار أنه لم يعد من الممكن الاستمرار في خوصصة قطاع الصحة، فقد صار ضروريا النهوض بالمستشفيات العمومية، على أن تصير المصحات الخاصة تكميلية فقط.

> أين وصل الاتفاق مع الصين التي التزمت بدعم المغرب لإنتاج اللقاحات محليا؟

> تم بالفعل الاتفاق لمساعدة المغرب على انتاج اللقاح محليا، لكن تنفيذ ذلك يتطلب الكثير من الوقت، إذ من المستحيل إخراج الاتفاق إلى أرض الواقع في الوقت الراهن. المهم حاليا، إلى حين توصل المغرب بالكميات الجديدة من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، احترام التدابير الاحترازية، إذ أن التراخي في ظل الوضع الراهن، قد يترتب عنه تصاعد الحالات الجديدة المصابة وأيضا الحرجة، سيما أن الطفرات الجديدة للفيروس، تعتبر معدية أكثر من الطفرة القديمة. حقق المغرب إنجازات كثيرة في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، واستهدف فئات محددة، وهو ما ساعد على خفض نسبة الحالات الحرجة المصابة بالفيروس، وبالتالي انخفاض نسبة الوفيات، لكن هذا لا يعني أننا في بر الأمان، إذ أننا ملزمون بالاستمرار في احترام التدابير.

أجرت الحوار: إيمان رضيف

سعيد عفيف * عضو اللجنة العلمية