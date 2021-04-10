مسؤولو الفتح غاضبون على الجامعي

أغضب مسؤولو المغرب الفاسي نظرائهم للفتح الرياضي، بسبب عدم التزامهم، بتسديد قيمة انتقال الحارس أيمن مجيد واللاعب عبد الرحيم مقران، في الآجال المتفق عليها بين الفريقين.

وعلمت «الصباح»، أن مسؤولي «الماص»، حددوا نهاية مارس الماضي، لأداء 200 مليون سنتيم، قيمة انتقال اللاعبين المذكورين، إلى المغرب الفاسي، غير أنهم لم يلتزموا بالاتفاق المذكور، الشيء الذي أغضب مسؤولي الفريق الرباطي.

وقرر الفتح الرياضي بعث رسالة تذكير للمغرب الفاسي، لمطالبة رئيسه إسماعيل الجامعي، بتسديد المبلغ المذكور، وفي حال عدم تسوية الملف، سيضطر إلى نقل الموضوع إلى لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في الوقت الذي تعرف هذه اللجنة بطئا كبيرا في تسوية ملفات اللاعبين والأندية.

من جهة أخرى، لم تحسم لجنة النزاعات في ملف الفتح الرياضي ضد المولودية الوجدية، بشأن انتقال آدم النفاتي، علما أن عقد اللاعب مع الفريق الوجدي ينتهي نهاية الموسم الرياضي الجاري، بعد أن وقع له لموسمين.

ويطالب الفتح الرياضي المولودية الوجدية بأداء 180 مليون سنتيم، قيمة انتقال النفاتي، الذي أصبح من الدعامات الأساسية بسندباد الشرق.

صلاح الدين محسن