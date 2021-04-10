موسكير: “أنا عند الكلمة”

أجاب المغني سعيد موسكير، من خلال هذه الدردشة عن مجموعة من الأسئلة، حول أسباب غيابه عن الساحة الفنية، وبعض تفاصيل الأعمال التي سيعود من خلالها إلى جمهوره. وقال موسكير إنه يشتغل على تنفيذ ما تعهد به لجمهوره، سيما بعد الجدل الذي أثاره الدعم المخصص للأغنية. في ما يلي التفاصيل:

غبت عن الساحة الفنية فترة طويلة، إذ لم تطرح أي عمل فني منذ أكثر من سنة، ما هي أسباب ذلك؟

أنتظر فقط الوقت المناسب لطرح 4 أغان حضرتها خلال الفترة السابقة، فهي جاهزة حاليا، وأفكر في تصويرها على طريقة فيديو كليب، سيما أنني حريص على أن أعود إلى جمهوري بأعمال مميزة، وذلك بعد فترة من الغياب. وأعتقد أنني حريص على أن أكون حاضرا على موقع التواصل الاجتماعي، وهي نقطة مهمة بالنسبة إلى الكثير من الفنانين، سيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

استفدت من دعم الأغنية المغربية الذي تمنحه الوزارة، وهو ما أثار جدلا كبيرا، دفعك للخروج عن صمتك والتأكيد أنك ستخصص جزءا منه لبناء مرافق في المناطق الأكثر حاجة، فهل نفذت الأمر؟

كنت من المستفيدين من الدعم لإنتاج أعمال غنائية أضحت جاهزة وأنتظر الوقت المناسب للإفراج عنها، وبالنسبة إلى بناء المرافق، وهو المشروع التي تعهدت بتنفيذه، أشتغل على الموضوع بجدية، وسأكشف التفاصيل قريبا، منها المناطق التي ستستفيد من المشروع، “أنا عند الكلمة” ولا يمكن أن أتراجع عنها. وأريد الإشارة إلى أنه في كل سنة، أقوم ببعض المبادرات الاجتماعية، وسأحرص على تكرار الأمر. من جهة أخرى، فقد حرصت بعد الاستفادة من الدعم الذي تمنحه الوزارة، على دفع مستحقات أعضاء فريق العمل، بدون استثناء، والذين اشتغلوا على الأغاني التي سأفرج عنها قريبا، ولدي كل الوثائق التي تثبت ذلك.

يعتبر بعض المستفيدين من الدعم أنه لا يكفي لتغطية كل مصاريف إنتاج الأغاني، هل ينطبق عليك الأمر ذاته؟

يحتاج تقديم عمل متكامل ومميز، إلى توفير الكثير من المصاريف، إذ قد يضطر الفنان إلى إضافة ميزانية أخرى إلى جانب الدعم الذي يتوصل به من الوزارة. وعلى العموم، يحرص الفنانون على مساعدة بعضهم البعض.

شاركـــــــت، حســــب فيديــــو نشرته على “يوتوب” في إعلان ترويجي لإحدى العلامات التجارية، فهل اضطررت إلى ذلك، لتجاوز بعض تداعيات الجائحة؟

توصلت بعرض لتقديم الإعلان بحكم الصداقة التي تجمعني بمسؤولي الشركة، فوافقت على الأمر. كما أن هذه التجربة، تحمل بعض الرسائل، منها أن المغني، يمكنه الاشتغال في مجالات أخرى غير الغناء، منها الإنتاج، باعتبار أنني أدير، أيضا شركة في هذا المجال، من بين مشاريعها الاشتغال على الإعلانات المصورة.

ضاعفت هذه التجربة، حماســــــي لتقديم أعمال أخرى، سيما أن المجال الفني عرف ركودا غير مسبوق بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أثرت على قطاعات كثيرة وجعلت الفنانين يعانون تداعياتها.

أجرت الحوار: إيمان رضيف

سعيد موسكير (خاص)