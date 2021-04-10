أغويرو ينهي مسيرته بالسيتي

أعلن الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، نهاية مسيرته مع ناديه مانشستر سيتي، مع نهاية عقده في يونيو المقبل.

وأكد مانشستر سيتي في بلاغ، أن الطرفين لم يصلا إلى اتفاق لتجديد العقد، ولذلك سيرحل اللاعب الأرجنتيني عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.

ويلعب أغويرو مع “السيتي” منذ 2011، قادما من أتلتيكو مدريد، وسجل 257 هدفا في 384 مباراة لعبها بقميص الفريق الإنجليزي، فأصبح أفضل هداف في تاريخه.

وحسب خلدون المبارك، رئيس النادي، فإنه أمر بتجهيز تمثال للاعب، بما قدمه للنادي طيلة مسيرته.

وبدأت وسائل الإعلام البريطانية والإسبانية، في التطرق لوجهته المقبلة، إذ منها ما أكد اهتمام برشلونة، ومنها ما قال إن إنتر ميلان ربط الاتصال باللاعب مسبقا، فيما أكد البعض الآخر اهتمام جوفنتوس به.