إحباط تهريب طن من “الشيرا”

شبكات اتخذت من الشريط الساحلي لآسفي منفذا بحريا لتوزيعها في أوربا

أحبطت عناصر الدرك الملكي بآسفي، أخيرا، محاولة تهريب أزيد من طن من مخدر «الشيرا»، عبر الشريط الساحلي لآسفي، وتم إيقاف ثلاثة أشخاص، في انتظار اعتقال العديد من العناصر الأخرى، التي يفترض أنّ لها صلة بشبكة تهريب المخدرات، انطلاقا من الشريط الساحلي لآسفي، اعتبارا لتصريحات الموقوفين، الذين تم وضعهم رهن الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة المختصة، فور انتهاء مسطرة البحث التمهيدي.

وحسب مصادر مطلعة ل “الصباح”، فإن عناصر الدرك الملكي تلقت معلومات دقيقة تفيد أن سيارة من نوع “بيكوب” محملة بأزيد من طن من مخدر «الشيرا»، موجهة نحو الشريط الساحلي للصويرية القديمة، إذ تم رصد السيارة، قبل توقيفها من قبل عناصر الدرك الملكي، وهي العملية التي أشرف عليها القائد الجهوي للدرك الملكي بآسفي.

وحاول سائق السيارة ومساعده الفرار من قضبة الدرك الملكي، بعدما انقلبت السيارة، بعد مطاردتها من طرف الدرك الملكي بالطريق الإقليمية الرابطة بين أولاد سلمان و”سيدي سعيد بوغنبور” في اتجاه الصويرية القديمة، غير أن محاولة الفرار هاته أحبطتها عناصر الدرك الملكي. وكشفت مصادر مطلعة ل “الصباح”، أن عناصر الدرك الملكي بسرية آسفي، ظلت تراقب عن بعد السيارة المحملة بمخدر «الشيرا»، إلى حين سلوكها طريق إقليمية تعرف حركة سير ضئيلة لمطاردة السيارة وإيقاف من كانوا على متنها، تفاديا لأي حوادث أو ما شابه ذلك.

واعتبرت المصادر نفسها، أن الموقوفين يعتبرون صيدا ثمينا لعناصر الدرك الملكي، إذ سبق أن ترددت أنباء عن اتخاذ منطقة الصويرية منفذا بحريا لتهريب المخدرات.

وعرف الشريط الساحلي لإقليم آسفي، خلال الشهور الماضية، نشاطا متزايدا لشبكات تهريب المخدرات نحو الجزر الإسبانية، بعدما تم تشديد الخناق على شبكات التهريب بالمناطق الشمالية، ما أدى بها إلى نقل نشاطها نحو الشريط الساحلي لإقليم آسفي، الممتدة من حدود الواليدية، إلى الحدود مع إقليم الصويرة.

وعقدت القيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي، في الفترة الأخيرة اجتماعات ماراثونية، لرصد نشاط هذه الشبكات ومحاصرتها والحد من نشاطها.

محمد العوال (آسفي)