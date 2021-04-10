دوري في الكرة الحديدية باليوسفية

ينظم النادي الرياضي للكرة الحديدية باليوسفية دوريا وديا الأحد المقبل تحت شعار “التطاول على رموز البلاد خط أحمر، وكلنا مع محمد السادس”.

وخصصت إدارة النادي جوائز مالية للمشاركين، إذ يحصل الثلاثي المتوج باللقب على أربعة آلاف وخمسة مائة درهم، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على ألفين ومائة درهم، والفائز بالمركز الثالث تسعة مائة درهم، مقابل 600 درهما للفائز بالمركز الرابع.

وحددت اللجنة المنظمة واجب الاشتراك في الدوري في مائة درهم لكل ثلاثي، كما حددت التاسعة ليلا من مساء اليوم (الخميس) آخر أجل لتسجيل الثلاثيات، التي ترغب في المشاركة في الدوري، الذي سيجري بنظام المجموعات.

وتنطلق المنافسات في التاسعة صباحا، وتستمر إلى المباراة النهائية دون توقف.

وكشفت اللجنة أيضا أن قانون الجامعة سيعتمد في مباريات الدوري، مع ضرورة التقيد بالتدابير الاحترازية المطلوبة من الجهات المسؤولة.

وأكد مصدر من اللجنة المنظمة أن ارتداء الكمامة سيكون إلزاميا، وكل ثلاثي لا يحترم هذه التدابير سيكون مصيره الإبعاد من الدوري.

ح. ر (آسفي)