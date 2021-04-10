“البارصا” يستفز الريال

باستغراب كبير، قدم برشلونة قميصا خاصا، قال إن لاعبيه سيرتدونه خلال مواجهة «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد في «الليغا».

واستغربت جماهير الريال و»البارصا»، كيف لناد تغيير قميصه لمباراة واحدة، إذ اتهم البعض برشلونة بإقحام السياسة في الرياضة، بوضع علم إقليم كاتالونيا في القميص الجديد.

وقدم لاعبو برشلونة القميص الجديد للجماهير، وتتوقع الإدارة بيع عدد كبير منه في كل أنحاء العالم في الفترة الحالية.

ومازال برشلونة ينافس على لقب «الليغا»، إذ يحتل الرتبة الثانية برصيد 65 نقطة، في وقت يتصدر فيه أتلتيكو مدريد الترتيب ب 66 نقطة، ويوجد ريال مدريد ثالثا بـ 63 نقطة، إلى غاية الدورة 29 .