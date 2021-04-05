السعودية.. أداء مناسك العمرة سيقتصر على من تلقوا تطعيم كورونا

قالت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، إن منح تصاريح أداء مناسك العمرة بمناسبة شهر رمضان الأبرك لهذا العام، سيقتصر على المُحصنين الذين تلقوا تطعيم كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بالوزارة أن التصريح بأداء المناسك والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي، سيقتصر على الفئات المحصنة موضحا أن الامر يتعلق ب “الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعاف من الإصابة”.

وتابع ذات المصدر أنه تقرر أيضا رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لضوابط السلامة والإجراءات الاحترازية.

(و م ع)