4.5 ملايير لدعم الاستثمارات الفلاحية

صادقت اللجنة التقنية لصندوق التنمية الفلاحية، في اجتماعها السنوي، على برنامج عمل الصندوق خلال2021. وافادت مصادر من وزارة الفلاحة أن قيمة برنامج العمل للسنة الجارية تصل إلى 4 ملايير و 500 مليون درهم، بزيادة بنسبة 7 في المائة، مقارنة ببرنامج السنة الماضية، الذي كانت قيمته في حدود 4 ملايير و 200 مليون درهم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن حصيلة الإنجازات تظهر ارتفاعا متواصلا في حجم الاستثمارات الفلاحية المنجزة، التي استفادت من مختلف التحفيزات المقدمة عبر الصندوق، إذ انتقلت من 8.6 ملايير درهم، خلال 2019، إلى 9.7 ملايير مع متم السنة الماضية.

وأكدت الوزارة استمرار هذه الدينامية خلال السنة الجارية، إذ من المتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمار 10 ملايير درهم.

ونوهت اللجنة بالإنجازات التي تحققت، بفضل الدعم المالي المقدم من قبل صندوق التنمية الفلاحية بموجب عقد-البرنامج لتنمية الصناعات الغذائية، الذي تم الاشتراك في إنجازه بين قطاعات الفلاحة والصناعة. وبلغت التزامات صندوق التنمية الفلاحية 602 مليون درهم، في ما يتعلق بمساهمته في إحداث أو تأهيل 178 وحدة لتثمين المنتوجات الفلاحية الطرية من أصل نباتي أو حيواني.

وهمت حصيلة عقد-البرنامج 267 مشروعا،81٪ من الهدف المبرمج، باستثمارات إجمالية بقيمة 7.5 ملايير درهم، ما يمثل 63٪ من الهدف وستمكن هذه المشاريع من إحداث حوالي 19850 منصب شغل، ما يشكل 52٪ من الهدف، وتحقيق رقم معاملات إضافي يناهز 22.2 مليار درهم، ما يمثل 53 في المائة من الهدف.

وأتاحت التحفيزات المقدمة عبر صندوق التنمية الفلاحية، تجهيز حوالي 647 ألف هكتار بالري بالتنقيط ، مما يساهم في دعم تكيف الفلاحة الوطنية مع التغيرات المناخية، ورفع مستوى مكننة الضيعات الفلاحية، عبر دعم اقتناء 2600 جرار، معدلا سنويا، خلال الفترة 2010 -2020، وتحسين القطيع الوطني، من خلال دعم إنتاج فحول الأغنام من السلالات المختارة، التي ارتفع عددها من 54 ألف رأس خلال 2010 إلى 234 ألفا مع متم 2020.

ع. ك