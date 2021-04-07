إيقاف مروجي كوكايين

أحالت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة المختصة، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 سنة و58، اعتقلوا أخيرا، للاشتباه في علاقتهم بشبكة متخصصة في حيازة وترويج المخدرات القوية، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (ديستي ).

وتعقبت عناصر المصلحة اثنين منهم، بعد التوصل بمعلومات عن استعدادهما لنقل كمية مهمة من الممنوعات، قبل مباغتتهما بمنطقة تاهلة بتازة بمدخل الطريق السيار الرابط بين فاس ووجدة، وإيقافهما على متن سيارة خفيفة استغلاها لمحاولة نقل الكمية، فيما أوقف المتهم الثالث بشكل متزامن بمنطقة تيسة بتاونات.

وحجزت لدى المتهمين الأولين 490 غراما من مخدر الكوكايين مخبأة بالسيارة، فيما حجزت لدى الثالث 140 غراما من المخدر نفسه بعد تفتيشه، إضافة إلى حجز 7 هواتف محمولة وميزان يستعمل في وزن الكوكايين، ومبلغ مالي مهم قدر بأكثر من 20 ألف سنتيم يرجح أن يكون من عائدات هذه التجارة الممنوعة.

ح . أ (فاس)