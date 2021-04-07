كواليس الفرق

الوداد الرياضي

يفتقد الوداد الرياضي ثلاثة حراس في مباراته ضد سريع واد زم، بعد غد (الأربعاء)، لحساب الجولة 11 من البطولة، ويتعلق الأمر بيانيس حنين وعيسى السيودي وطه موريد.

ويعود غياب السيودي وحنين، إلى خضوعهما للحجر الصحي، بعد عودتهما من جنوب إفريقيا، فيما يغيب مريد لخضوعه لعملية جراحية، بعدما عاودته الإصابة، ما يعني أن الفريق يتوفر على حارس واحد جاهز هو رضا التاكناوتي، وبالتالي ستمنح الفرصة لحارس الأمل.

المغرب التطواني

لم يتمكن محسن لعشير، مدافع المغرب التطواني، من المشاركة في مباراة الفريق أمام نهضة الزمامرة أول أمس (السبت)، بعد شعوره بألم أثناء التسخينات.

واستنجد الطاقم التقني بالمدافع يوسف التورابي، العائد بدوره من الإصابة.

وانتهت المباراة بفوز المغرب التطواني بثلاثة أهداف لصفر.

مولودية وجدة

غاب صابر الغنجاوي عن مباراة فريقه مولودية وجدة أمام يوسفية برشيد، أول أمس (السبت)، لحساب الدورة العاشرة من منافسات البطولة، بسبب اختيارات فنية.

وعرفت المباراة طرد صلاح الدين باهي وحمزة السمومي، وبالتالي سيغيبان عن المباراة المقبلة أمام المغرب الفاسي، في الدورة 11.

وينتظر اللاعبون الإفراج عن جزء من مستحقاتهم المالية في منتصف الأسبوع الجاري.

سريع وادي زم

عانى لاعبو سريع وادي زم كثيرا بعد مباراتهم أمام حسنية أكادير الجمعة الماضي، والتي انهزموا فيها بثلاثة أهداف لواحد، مع طرد ثلاثة لاعبين بسبب البطاقات الحمراء (سفيان حريس ومراد حيبور وحمزة حجي).

ووصل اللاعبون في حدود الرابعة صباحا إلى وادي زم، ما أثر على برنامج التداريب.