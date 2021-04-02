متحف لمخلفات جبل إيفرست

رغم أن إيفرست صاحب أعلى قمة جبل في العالم فهو أيضا صاحب أعلى قمة مليئة بالقمامة في العالم.

ويأتي ذلك بعد أن ترك المغامرون خلفهم 140 طنا من القمامة على مدار السنوات من الخيام المكسورة وقنينات المياه الفارغة ناهيك عن 40 طنا من البراز البشري وأكثر من 300 جثمان. والآن يريد المدافعون عن البيئة استخدام تلك القمامة بشكل جيد، ومن المقرر أن يفتح متحف الهيمالايا والمتنزه المستدام أبوابه في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال فينجو شيربا رئيس المشروع لوكالة الأنباء الألمانية إن من وراء الفكرة لفت الانتباه إلى المشكلة الهائلة التي يعانيها إيفرست مع القمامة. ويضيف أن المتحف الذي من المتوقع أن يكون جاهزا في أواخر 2021، سوف يعمل مع الفنانين المحليين والأجانب لتحويل القمامة إلى فن، على أن يكون هدفه خلق صناعات منزلية في المنطقة.

شرطي في التسعين يرفض التقاعد

باكشوت سميث، 91 عاما، أكبر رجال الشرطة في الولايات المتحدة سنا، حيث يخدم في قوات الشرطة في ولاية أركانساس منذ 56 عاما.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن الضابط الذي يحتفل ببلوغه الـ92 في ماي المقبل، لا ينوي التقاعد قريبا، قائلا إنه سيتقاعد عندما يموت.

ويقول سميث: “أشعر أنني سأعيش فترة أطول إذا واصلت العمل. أحب مساعدة الناس”.

وعمل باكشوت سميث، نائبا لمأمــور مدينة كامـــدن بولاية أركنســـاس عمـــدة لمـــدة 46 عامــا، قبـــل أن يتقاعــــد، لكنه تقاعــد لــم يستمر سوى لبضعة أشهر فقــــــط، قبـــــل أن يــدرك سريعــا رغبتـــــه الجارفـــــة للعــــودة إلــــى العمل.

اكتشاف لوحة فقدت منذ 200 عام

اكتشفت تحفة فنية للرسام الفرنسي جان أونوريه فراجونار تمثل “فيلسوفا يقرأ” خلال جرد ميراث، على ما أعلنت دار المزادات “أنشير شامباني”.

وكان خبير المزادات أنطوان بوتي يجري جردا لميراث في شقة، فلفتت انتباهه لوحة بيضاوية معلقة على جدار في غرفة المعيشة لم تكترث بها الأسرة على مدى أجيال.

ولاحظ بوتي نقشا قديما غير واضح على الجزء الخلفي من الإطار الخشبي المذهب، تبيّن أنه توقيع فراجونار (1732-1806).

وستعرض هذه اللوحة التي فقد أثرها منذ أكثر من 200 عام في مزاد يقام في 26 يونيو وقدر سعرها بما بين 1,5 مليوني أورو.