الانتخابات تحيي مدن الصفيح

مجالس منتخبة تغرق دوائرها في بحر البناء العشوائي على أنقاض أحياء هدمت قبل سنوات

أعادت حملات انتخابية مبكرة مدسوسة، وسط انشغال السلطات بتدابير الحرب على كورونا، الحياة إلى بؤر سبق إفراغها من دور الصفيح، إذ فضحت جمعيات بيئية وتنموية تواطؤ منتخبين في إغراق دوائرهم في بحور البناء غير المرخص والتجزيء السري.

وتلقت سلطة الوصاية شكايات تحذر من شبح استفحال البناء العشوائي بشكل يهــــــدد بنســــف البرنامــــــج الحكومــــي “مــــــدن بدون صفيح”، كما يحدث بدوار الشيشان، قيادة بني يخلف بالمحمدية، وعدد من الأحياء الشعبية بسطات كـ”البام” و”مانيا” و”ميمونة”، وجماعة سيدي رحال الشاطئ التابعة لتراب إقليم برشيد.

وطالبت الجمعيات المذكورة السلطات بالتدخل من جديد لوضع حد لهذه الفوضى التي لاحت بوادرها في الآونـــــــة الأخيــــــــرة، ومحاسبة كل المتلاعبين في هذه القضية، مع العمل على ضمان بناء شرعي استنادا إلى تراخيص قانونية تنعش ميزانية الجماعات الترابية وتعمل في الوقت نفسه على حل مشاكل السكان.

وعلمــــت “الصبــــــاح” أن أوراش البنــــــــــاء العشوائي تشتغل ليـــــل نهـــــار بعـــــــدما فتح منتخبون مزاد الحصول على عدادات التوتر العالي والعادي، خاصة من قبل نواب رؤساء حاصلين على تفويض منح رخص الربط بالشبكـــــــة الكهربائيـــــة، كما هــــو الحــــال في سيدي موسى بن علي بالمحمدية، التي تغلي على وقع احتجاجات سكان منطقة العثامنة على انبعاث أدخنة سامة من معامل سرية في ملكية بارونات العشوائي.

وفي سيدي رحال الشاطئ انبعث حي هدمته الداخلية منذ ثلاث سنوات، في إطار عملية محاربة البناء غير المرخص والتجزيء فوق عقار محبس بمنطقة “الحيط الصغير”، ذي السجل العقاري رقم 13990 س، الذي لا يجوز تفويته. وشملت عملية الهدم أزيد من 50 منزلا، واقتلاع عدد من أساسات بنايات في طور البناء.

وكشفت عمليات الهدم المذكور النقاب عن تحكم مافيا التجزيء السري بالمنطقة والتي يعمد أعضاؤها إلى استغلال عقار محبس تفوق مساحته 491 هكتارا، يقومون بتجزيئه خلسة وبيع البقع مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 60 ألف درهم و120 ألفا بدون الاستناد على أي وثائق تثبت ملكية البائع.

وحمل ضحايا مافيا العقار المسؤولية لرجال وأعوان السلطة المحلية وبعض منتخب نافذ أحدث تجمعا عشوائيا حول منزله، ولم يجد الضحايا بدا من تبرير امتلاكهم للبقع الأرضية بوثائق غير قانونية كشفت عمليات نصب بواسطة عقود عرفية تزعم تفويت بقع تتفاوت مساحاتها مابين 60 مترا و200.

وانتقلت حمـــــى العشوائــــــي إلى المناطــــــق القروية المجاورة لبلدية سيدي رحال الشاطئ، في اتجاه جماعـــــــات الساحـــــل والخيايطة والسوالــــــم الطريفيــــــة، فضلا عن استغـــــلال مساحات شاسعة تابعة لأملاك الدولة، جمع بارونات العشوائي من خلالها ثروات طائلة، في غياب مشبوه لمحاسبة المتسببين في استفحال الظاهرة، التي أصبحت تزحف على قطاع سياحي نتيجة غض الطرف من قبل المسؤولين الموكول لهم اختصاص نفاذ قانون التعمير.

ياسين قُطيب