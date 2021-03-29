لحاق السيارات العتيقة للتضامن يحط الرحال بقلعة السراغنة

حط لحاق السيارات العتيقة للتضامن الرحال، أمس الأحد، بقلعة السراغنة، المحطة الأخيرة ضمن هذه التظاهرة، حيث نظمت سلسلة من المبادرات الاجتماعية والتضامنية، لفائدة التلاميذ المتمدرسين المنحدرين من الوسط القروي، والأطر التربوية التي تركت بصمتها في الحقل البيداغوجي والتربوي على صعيد الإقليم.

وبهذه المناسبة، نظم حفل كبير بحضور فنانين وشخصيات إعلامية، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش آسفي، مولاي أحمد الكريمي، ومسؤولين بالأكاديمية، والرئيس الشرفي للفيدرالية المغربية للحاق السيارات العتيقة، عبد الله عبدلاوي، والتلاميذ وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ.

وتم، خلال هذا الحفل، توزيع أزيد من 250 نظارة طبية، ومجموعة من الملابس الرياضية، لفائدة تلاميذ ينحدرون من العالم القروي بإقليم قلعة السراغنة.

كما تم تكريم 11 معلما بالإقليم، اعترافا بالجهود التي بذلوها لفائدة النهوض بالتعليم وتكوين أجيال من الأطر والكفاءات بهذا الجزء من التراب الوطني، وكذا ثلاثة تلاميذ تميزوا في مسارهم الدراسي.

وخلال هذه التظاهرة الرياضية، المنظمة من قبل الفيدرالية المغربية للسيارات العتيقة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بقلعة السراغنة، وجمعية تنمية التعاون المدرسي، بشراكة مع الائتلاف الوطني للدبلوماسية الموازية، بمراميها التضامنية والنبيلة، مرت السيارات العتيقة بعدد من الطرق المغربية لاكتشاف القرى والسكان وثقافاتهم.

وعلى مدى يومين، جاب المشاركون في هذا اللحاق، على متن 25 سيارة عتيقة، الطرق الجميلة بالمملكة قصد معاينة المشاهد الطبيعية بمدن الدار البيضاء ومراكش وقلعة السراغنة.

(و م ع)