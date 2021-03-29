افتتاح بورصة البيضاء…ارتفاع طفيف في وتيرة التداولات

شهدت بورصة البيضاء عند الافتتاح، صباح اليوم (الاثنين)، ارتفاعا طفيفا في وتيرة التداولات، حيث ربح مؤشرها الرئيسي “مازي” نسبة 0,04 في المائة ليستقر في 11.503,99 نقطة.

وبدوره، ارتفع مؤشر “مروكو ستوك أنديس”، (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بـ 0,04 في المائة إلى 938,81 نقطة، كما ربح ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ0,04 في المائة إلى 9.356,78 نقطة.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” نموا بـ 0,03 في المائة ليستقر في 10.505,33 نقطة، بدوره سجل مؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” ارتفاعا ب0,03 في المائة ليستقر في 9.830,43 نقطة.

وعلى المنحى ذاته، سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” مكسبا بـ 0,05 في المائة ليصل إلى 877,20 نقطة.