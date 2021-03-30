شراك: دروس الجائحة

>عاش المغرب تجربة الحجر الصحي. ما هي الدروس الواجب استخلاصها من هذه الوضعية التي ما زالت تداعياتها متواصلة؟

>إن الدروس التي يمكن استخلاصها من الجائحة في حد ذاتها، وأقصد التدابير المتخذة للحد من تأثيراتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية، ناجحة وناجعة بفضل ذلك التلاحم السلس بين السلطة والمجتمع، وبفضل قرارات شجاعة من قبيل إحداث صندوق التضامن، والمساهمة في الحد الأدنى للعيش للفئات العريضة المسحوقة اجتماعيا.

إن تآزر المجتمع المدني وخدماته الواسعة للمواطن، جعل مرحلة الحجر الصحي في عمومها لا تعرف توترات كبيرة، بل ولا تعرف اصطدامات قوية بين المجتمع ومكوناته، والسلطة بمختلف تلاوينها وممارساتها. ويبدو أن المغرب عبر هذه المرحلة بنجاح وسلاسة، بل وانتصر على ما كان يمكن أن يحدث أو ما كان البعض يتنبأ بحدوثه على صعيد الاحتجاج الاجتماعي واتساع نفوذه، إلى حد اختلال ميزان القوى السياسي والاجتماعي والثقافي.

> عرت الجائحة هشاشات عدد من المجالات، كما أعادت إلى الواجهة ممارسات إيجابية. كيف تنظر من زاوية الباحث الاجتماعي إلى هذه التحولات؟

>لا شك أن تدبير الجائحة لم يكن يهدف إلى تجاوز الهشاشة الاجتماعية والانتصار للتنمية والتقدم، بل كان الهدف من التدابير المتخذة هو تخفيف الألم الاجتماعي، وتوفير سند للفئات الهشة. وقد عزز هذا السند التضامن الاجتماعي من قبل المواطنين، بل ازداد التآزر وتقوى التكافل بين مختلف فئات المجتمع.

ولا شك أن ذلك ملمح إيجابي قد يحتاج، بعد نهاية الجائحة، إلى استثماره والدفع به نحو الأمام، لأجل تقليص دائرة الفقر بالمغرب، أو على الأقل، الانتصار على بعض العاهات الاجتماعية، كالتسول والبغاء، وما إلى ذلك والتي لها حضور لافت في الحياة اليومية للمغاربة. وهكذا، فقيم التضامن والتكافل بين المغاربة أبرزتها المرحلة العسيرة للحجر الصحي، وهي قيم إنسانية واجتماعية لها جذور في عمق التاريخ الاجتماعي المغربي. وقد كان الحجر فرصة لانبثاقها من جديد، وخروجها من دائرة القوة إلى دائرة الفعل.

> خلخلت جائحة كورونا الروابط الاجتماعية، بمبرر التباعد الاجتماعي. ما هي آثار الانغلاق والانسحاب من الفضاءات العامة؟

> أكيد أن الروابط الاجتماعية من زواج وأسرة وصداقات أثرت عليها الجائحة، بحكم طقس الحجر الصحي ومستلزماته، إذ أن المكوث في المنازل والتفاعلات الروتينية أحدثت كثيرا من الخلل بين الأزواج والأبناء والعائلات. وقد أجريت بحوث في هذا الشأن، تبرز أهم الأسباب والتداعيات لمفعول الحجر الصحي، وهنا ينبغي الإشارة إلى أن التباعد الاجتماعي هو سلوك صحي وقائي تجاه الجائحة، وليس قيمة اجتماعية.

صحيح أن ممارسة التباعد والالتزام بالنظافة اليومية وارتداء الكمامة هي أفعال صحية، ولا شك أن أثرها بعد ذهاب الجائحة، قد يكون إيجابيا على مستوى التحايا بين الناس والنظافة المستمرة، إلا أنه في الوقت ذاته، قد يزرع توجسا نفسيا تحسبا للأمراض والفيروسات المحتملة.

وفي كل الأحوال، لا أعتقد أن قيم المغاربة المتمثلة في التضامن والتآزر والتعاون، ستتغير كثرا بعد الجائحة، قد يذهب بعضها أو تتقلص بعض مظاهرها، لكن عمقها سيبقى حاضرا، ما دامت التمثلات والذهنيات الاجتماعية لم تتغير بشكل عميق، وأن زمن هكذا تغيير، سيكون بطيئا وطويلا.

أجرى الحوار: برحو بوزياني

* كاتب وأستاذ علم الاجتماع بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس