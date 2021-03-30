إفـلاس قطـاعـات هـشـة

“النكافات” والموسيقيون وممونو الحفلات وجدوا أنفسهم أمام البطالة وديون ثقيلة

لم يكن يدور بخلد نادية، «النكافة» أن تتوقف أنشطتها المهنية وتفقد زبناءها وتخسر مداخيل وأرباحا هامة دون سابق إنذار، بسبب جائحة لم تكن في الحسبان.

«بين ليلة ونهار ولينا كنعيشو البطالة وكنقلبو كيفاش نعتقو عائلتنا من الجوع”، من بين الكلمات التي علقت بها «النكافة» نادية على الوضع المأساوي الذي صارت تعيشه رفقة عاملاتها ومستخدميها، الذين كانوا يعيلون أسرهم بالاشتغال في الأعراس والحفلات كل حسب تخصصه، فهناك مزينة العروس والمكلفة بلباسها وحمل العريسين فوق العمارية والمكلفون بمرافقة العروس والعريس بالزغاريد والصلاة على رسول الله والبروتوكول الذي يجعل العرسان ملوكا في ليلة العمر.

من بين الحالات الإنسانية التي يمكن تسليط الضوء عليها، لمعرفة تداعيات كورونا على القطاع، ما وقع لعدد من «النكافات» والموسيقيين وفرق الأهازيج الشعبية من “الدقة المراكشية” وفرقة الفولكلور الأمازيغي “أحواش” و»دي جي» المرتبطين بالأعراس وحفلات الخطوبة والعقيقة وغيرها من مناسبات الأفراح.

بمجرد أن أعلنت السلطات قرارها منع تنظيم الأعراس والحفلات والولائم والمآتم وجميع أشكال التجمعات، بمختلف تراب المملكة، للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا، وجدت «النكافات» ومزينات العرائس والموسيقيين ومموني الحفلات أنفسهم رهينة شيكات يدينون بها لعدد من الأشخاص الذين يتعاملون معهم، سواء في ما يتعلق بالديكور أو الإصلاحات أو مواد التموين. وليس هذا فحسب، فهناك من أصبح يعاني نفسيا بسبب الديون الثقيلة التي يدين بها، من بينها تسبيقات الزبائن وغيرها من المعاملات التجارية المرتبطة بحفلات تم التعاقد من أجلها مسبقا قبل ظهور كورونا، إضافة إلى واجبات كراء المحل التي بقيت عالقة بعد قرار المنع المتخذ من قبل السلطات.

يحكي أيوب، شاب ثلاثيني يرأس فرقة الدقة المراكشية بالألفة بالبيضاء قصته مع تداعيات جائحة كورونا على وضعه ومستقبله المهني والأسري، «بعد أن طال أمد كورونا ومدة منع الحفلات والأعراس إلى درجة أصبح المحتفلون يتخوفون من مداهمات الأمن والسلطة المحلية، وجدنا أنفسنا في أزمة خانقة، ترتبط بدخول نادي البطالة من أوسع أبوابه. وحتى إن ظهر بعض الزبناء المنظمين لحفلاتهم بشكل محتشم ويراعي التباعد، فإن الأمر لا يتعدى ثلاثة زبائن في الشهر، وما يعني ذلك من أن المدخول نقص بشكل مهول، ولا يكاد يستجيب للشخص الواحد، فما بالك باقتسامه بين أعضاء الفرقة ؟ «.

وكشف الموسيقي الشاب وهو يغالب دموعه، أن الفترة الصعبة التي يعيشونها ازدادت حدة بسبب توالي مناسبات رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى والعطلة الصيفية والدخول المدرسي، وهو ما شكل عبئا ثقيلا باعتبارها أوقاتا للمصاريف، قبل أن يتجدد التخوف ذاته بعد اقتراب موعد الشهر الفضيل الذي يحتاج مصاريف أكثر، لا يمكن توفيرها في ظل أزمة البطالة التي يعيشونها، مشيرا إلى أنه أصبح يعيش على إحسان وتعاطف عائلته ومعارفه.

بدوره قال المهدي، ممون حفلات (اسم مستعار)، “أكبر قطاع متضرر في المغرب هو قطاع الأفراح والحفلات. إذا كانت القطاعات الأخرى تضررت نوعا ما، فإن قطاع تنظيم الحفلات يعاني العطالة، إذ لا يوجد أي مدخول، فبعدما كنت مشرفا على توفير مناصب شغل لعدد من العاملين والعاملات الذين يعيلون أسرا متعددة، أصبحت بين عشية وضحاها أبحث عمن يقدم لي يد المساعدة، جراء قرار المنع الذي تحول إلى قتل رحيم لقطاع يعاني في الأصل منافسات غير شريفة».

ومن بين المشاكل التي أصبح يعيشها المهدي، أن مستوى عيشه تضرر كثيرا وبدأ يعاني تراكمات توقف أنشطة الحفلات والأعراس، إضافة إلى الديون التي تتزايد شهرا بعد آخر، نتيجة تراكم واجبات كراء محله ومستودع التجهيزات والأواني والديكور والخيام وأثاث القاعات، “وليت واحل مع مول القاعة والمكتب اللي كاريه سنوات هذي».

وأوضح أنه انتظر تجاوب الحكومة مع مطالب المهنيين بالسماح بإقامة الأعراس والحفلات وفق إجراءات التباعد والالتزام بكافة البرتوكولات الصحية الاحترازية الموصى بها لتفادي العدوى، للتوصل إلى كيفية تسديد مبالغ المصاريف العالقة بذمته، إلا أن تشبث السلطات الحكومية بقرار المنع وسريانه إلى أجل غير مسمى، عمق أزمته، إذ أصبح يعاني بعدما وجد نفسه مهددا بالإفراغ لأنه تماطل في أداء مستحقات عالقة لا ذنب له فيها.

محمد بها