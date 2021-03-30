العنـف الزوجـي … كورونـا يفضـح المستـور

ارتفاع نسب الطلاق بعد رفع الحجر ونساء احتفلن بنهاية الزواج

لم تكن فترة الحجر الصحي، التي دخلها المغرب بسبب كورونا، بردا وسلاما على العديد من الأسر التي اكشف الوجود المستمر للأزواج داخل البيوت عن عنف زوجي، مورس بشكل ساد, فضحه ارتفاع في الشكايات التي توصلت بها النيابات العامة.

في المرحلة الأولى من فترة فرض حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، بلغ عدد الشكايات التي تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النساء 892 شكاية، الأمر الذي استوقف ساعتها محمد عبد النباوي، الرئيس السابق للنيابة العامة، وأصدر تعليماته إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، في دورية بخصوص الاهتمام بقضايا العنف ضد النساء, خلال فترة الحجر الصحي.

وشدد الرئيس السابق للنيابة العامة على مسؤولي النيابات العامة بمضاعفة حرصهم على تتبع هذه القضايا، بتفعيل التدابير الاستعجالية المتخذة، لضمان سهولة ولوج النساء ضحايا العنف إلى القضاء، والمساهمة في تفعيلها وتطويرها باجتهاداتهم، من خلال اعتماد عدد من التدابير المتمثلة في التبليغ عن طريق الشكاية الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة، والتبليغ عن طريق الأرقام الهاتفية المخصصة للشكايات بالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة. تلك التدابير التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة حالت بعض الشيء دون تفاقم الوضع في العديد من الأسر التي وجدت نفسها في وضعية لم يسبق لها أن عاشتها من قبل، فازدادت نسبة الخلافات التي لم تجد طريقا لتصريفها سوى ممارسة العنف بشكل مبالغ فيه، لم يتوقف إلا بعد أن استأنفت محاكم وأقسام الأسرة عملها لتبدأ قضايا الطلاق الاتفاقي أو الشقاق تتقاطر بشكل مهول عليها، وهو ما أكدته الإحصائيات الأخيرة للمحكمة الابتدائية الاجتماعية في البيضاء، إذ أفادت أن الطلاق بالاتفاق، أو التطليق للشقاق يستحوذان لوحدهما على 97 في المائة من مجموع القضايا المسجلة لديها, في ما يخص فك عقد الارتباط بين الزوجين.

من جهة أخرى، احتفلت بعض النساء ضحايا العنف بطلاقهن كما هو حال فدوى التي أنهى حكم صدر أخيرا، لصالحها بالطلاق للشقاق، حالة الرعب والهلع التي كانت تعيشها مع زوجها، طيلة فترة الحجر الصحي، التي قضتها في بيت الزوجية، إذ أقامت احتفالا للمقربين منها أسمته «عرس الطلاق»، بعد أن حرمت في زواجها من إقامة عرس.

حكاية فدوى مع الاحتفال بالطلاق هو نوع من رد الاعتبار للمعاناة التي عاشتها مع زوجها، والتي وصلت إلى حد الضرب والطرد من المنزل، ومساومتها من أجل الطلاق، إذ بعد أشهر قليلة على الزواج واستقرار العريس معها في شقتها، ظهر الوجه الخفي للحمل الوديع الذي تحول إلى متسلط أحضر والدته للعيش معها، وظنت أن مسلسل العنف سينتهي لكن الأمر كان غير ذلك، فازدادت معاناتها وحاولت الاتصال بالشرطة, لكنها لم تتمكن إلا بعد أن طردها من شقتها وذهبت عند صديقة لها لتقدم شكاية به كانت بمثابة مساومة له لتطليقها, وهو ما كان بالفعل.

كريمة مصلي