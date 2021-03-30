مارس… أطول شهور 2020

كرونولوجيا قرارات وإجراءات وتدابير متسارعة أعادت عقارب المغرب إلى نقطة الصفر

منذ إعلان المغرب عن حالة الطوارئ الصحية في 19 مارس 2020، اتخذت السلطات العمومية مجموعة من الإجراءات والتدابير لضمان تطبيق حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحماية المواطنين من الوباء.

فيوم الخميس 19 مارس، تم إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من اليوم الموالي (20 مارس 2020) في الساعة السادسة مساء، لأجل غير مسمى، حسب تعبير البلاغ الصادر في تلك الفترة، معتبرا هذا الإجراء وسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة.

وترتب عن هذا القرار، تحديد لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية، كما تم إطلاع البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بالمغرب على التدابير المتخذة من قبل المملكة لاحتواء فيروس كورونا، مع منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن.

في اليوم الموالي، علقت شركة الخطوط الملكية رحلاتها المحلية، كما أعلن عن توقيف جميع قطارات الخطوط وتأمين الحد الأدنى من قطارات القرب ابتداء من الاثنين 23 مارس 2020 في الساعة 11:59 ليلا، فيما كيف طرامواي البيضاء والرباط وتيرة تنقله مع حالة الطوارئ الصحية.

في 22 مارس 2020، دعت وزارة الثقافة والشباب والرياضة إلى تعليق إصدار الطبعات الورقية للصحف حتى إشعار آخر، بينما صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وفي اليوم نفسه، قررت شركات الاتصالات الثلاث أن يصبح الولوج مجانيا بصفة مؤقتة عبر الشبكات الثابتة والمتنقلة، إلى جميع المواقع والمنصات المتعلقة بـ “التعليم أو التكوين عن بعد” الموضوعة من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

على المستوى الجهوي، قررت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة إغلاق المحلات التجارية والمساحات الكبرى ابتداء من السادسة مساء من 22 مارس 2020، كما قررت سلطات وجدة إغلاق الأسواق الأسبوعية وتقليص مواعيد فتح المحلات التجارية إلى 12 ساعة فقط، وهي الإجرءات التي أعلنت عنها أغلب الأقاليم والمدن بشكل متفاوت.

وتميز 23 مارس 2020، إضافة إلى تكثيف إجراءات الإغلاق والحرص فيه، بمصادقة-لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية.

وفي اليوم الموالي، دعت رئاسة النيابة العامة إلى التطبيق الصارم للمرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، كما توقف احتساب الآجال القانونية للتصريح بوقائع الحالة المدنية إلى غاية الإعلان الرسمي عن رفع حالة الطوارئ الصحية، وصدور مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة به وإجراءات الإعلان عنه بالجريدة الرسمية.

وقرر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في اليوم نفسه، وضع مجموعة من الإجراءات من أجل الحد ما أمكن من تنقلات زبنائه إلى وكالات المكتب.

وشهد 25 مارس 2020، إطلاق منصة هاتفية جديدة “ألو 300″، بينما تواصل وصول الفرق الطبية العسكرية لتعزيز عدد من المستشفيات وتقوية قدراتها لمواجهة كوفيد19.

في 26 مارس، تم إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، ومنح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم لفائدة الأجراء والمستخدمين المتوقفين مؤقتا عن العمل والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما أعلنت إدارة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد – 19 عن توفير ملياري درهم لتأهيل المنظومة الصحية.

الدعم المؤقت

في 29 مارس، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي برنامجا لدعم استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تستثمر في مجال تصنيع المنتجات والمعدات المستعملة في مواجهة جائحة كورونا.

وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة التربية الوطنية مواصلة التعليم عن بعد وتأجيل العطلة الربيعية، واعتمد بنك المغرب مجموعة من التدابير الجديدة لدعم الاقتصاد والنظام البنكي.

وانطلقت في 30 مارس عملية الدعم المؤقت بإيداع الطلبات عبر إرسال رقم التغطية الصحية لرب الأسرة عبر هاتفه المحمول إلى الرقم الأخضر 1212 وعدم التردد على مقرات العمالات والملحقات الإدارية والقيادات. وفي آخر أيام شهر طويل، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة اتخاذ مجموعة من إجراءات المواكبة، بشكل مؤقت واستثنائي، لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية.

يوسف الساكت