أرباح “على قد الحال”

تضامن مجتمعي وانتعاش الصناعات المحلية وتجربة التعليم عن بعد والتغطية الاجتماعية

رغم أن المراقبين يجمعون أن عام كورونا للنسيان٬ إلا أنه بالمقابل ربح المغرب بعض النقاط والتجارب٬ بسبب ما فرضته الأزمة من تحديات٬ ولعل أبرز التحديات التي رفعها المغرب في هذه الفترة٬ التضامن المجتمعي٬ الذي أشاد به الجميع٬ في ما يتعلق بالمساهمات التي ضخت في صندوق كورونا٬ الذي تمكنت المملكة من خلاله من دعم القطاعات الإنتاجية والمقاولات٬ والعاملين في القطاع غير المهيكل٬ بالإضافة إلى انتعاش الصناعات المحلية٬ ويتعلق الأمر بالكمامات والمعقمات وأجهزة التنفس الاصطناعي٬ التي شارك في صناعتها شباب وكفاءات وطنية٬ دون استثناء استقرار تحويلات المهاجرين٬ ونجاح نسبي لتجربة التعليم عن بعد٬ ومرور امتحان الباكلوريا في ظروف جيدة٬ وأخيرا تسريع وتيرة إنجاز مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة.

إنجاز: عصام الناصيري

بمجرد إعلان المغرب الحجر الصحي٬ وإغلاق الحدود مع عدد من الدول٬ شعر المغاربة بأنهم في مواجهة أزمة حقيقية٬ لا يمكن التغلب عليها٬ إلا من خلال التكتل والتضامن والاستعداد لخدمة الوطن والتطوع٬ وهو ما عبرت عنه فئات مختلفة من المجتمع٬ وأعطى مفعوله في ما بعد.

تضامن وتكافل

فتحت المبادرة الملكية بإحداث صندوق مكافحة تداعيات فيروس كورونا المستجد، باب التضامن أمام أثرياء الوطن والمؤسسات العمومية والخاصة على حد سواء ، للتبرع بمبالغ مالية، لتعزيز المنظومة الصحية، ودعم القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومنذ الإعلان عن فتح الصندوق، ووعيا بمسؤولية التضامن التي تفرضها معركة مواجهة الفيروس، والحفاظ على الأمن الصحي للمغاربة، عبأت العشرات من المبادرات إمكانيات مالية مهمة، مرشحة للمزيد من الاتساع، بفضل الشعور الوطني والإحساس بالمسؤولية، اللذين تفرضهما مواجهة انتشار الوباء.

وقرر مجلس إدارة مجموعة “مدى” المساهمة ماليا في الصندوق بقيمة ملياري درهم، وأوضحت المجموعة أن هذا التبرع يأتي في إطار المرسوم الخاص بإنشاء حساب خصوصي بهدف تغطية النفقات الصحية الاستثنائية ودعم القطاعات المتضررة من الأزمة.

من جهته، بادر صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتقديم مساهمة بمقدار مليار درهم، تلته مبادرات عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام لـ”بنك إفريقيا”٬ وشركة “أفريقيا” التابعة لمجموعة “أكوا”٬ بالمبلغ ذاته.

وساهمت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بمبلغ ثلاثة ملايير درهم، كما قدم البنك الشعبي مبلغ مليار درهم، في حين أعلنت الجهات الاثنتا عشرة عن تقديم مساهمة بحوالي 1.5 مليار درهم. من جهتها، قررت الحكومة تخصيص الغرامة الصادرة ضد اتصالات المغرب، التي تناهز 3.3 ملايير درهم لتمويل الصندوق.

وأعلنت مجموعة أطلس الصحراء “الدرهم هولدينغ”٬ عن مساهمتها بما مجموعه 15 مليون درهم، أي ما يعادل مليارا و500 مليون سنتيم٬ كما أعلنت مجموعة “لاماليف” الرائدة في مجال التعمير عن تخصيص مبلغ مليوني درهم. وأعلنت مجموعة “أزورا” الفلاحية، التي يرأسها محمد التازي، مساهمتها بما قيمته 25 مليون درهم في الصندوق، دون استثناء مساهمات المواطنين والموظفين وغيرهم.

صناعات محلية

تمكن مهندسون وتقنيون يشتغلون في صناعة الطائرات من تحويل خبرتهم نحو صناعة أجهزة التنفس الاصطناعي، التي تستعمل عادة في الحالات الحرجة، أثناء علاج المصابين بوباء كورونا في قاعات الإنعاش بمختلف المستشفيات.

وقرر الصناعيون المغاربة الاستعانة بخبرة الأطباء الذين ساعدوهم على تحسين جودة هذه الأجهزة، بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، من أجل إنتاج 20 جهازا للإنعاش التنفسي، وبعد عملية تجريب، ستتم صناعة 230 جهازا أخرى، إلى أن يصل العدد الإجمالي إلى 500 جهاز.

وكشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حينها أن إنتاج الكمامات بالمغرب تجاوز 3 ملايين كمامة يوميا، وسيرتفع إلى أزيد من 5 ملايين كمامة يوميا، مشيرا إلى أنه، خلال يومين، تم توزيع 5 ملايين و300 ألف كمامة بالأسواق الكبرى، وفي 66 ألف نقطة بيع بالأحياء لدى “البقالة”.

تعليـم عـن بعـد

رغم الانتقادات الموجهة إلى تجربة التعليم عن بعد٬ فأنها استطاعت أن تنقذ الموقف بأقل الأضرار٬ إذ يؤكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي٬ أن التعليم عن بعد أسهم في إعادة بناء وتحسين الصورة الجماعية للمدرسة والمدرس، وإحداث قنوات التواصل مباشرة بين المجتمع والمدرسة والمدرسين.

وصرح أمزازي، في البرلمان٬ في معرض حديثه عن تجاوز منظومة التربية والتكوين والتعليم والبحث العلمي لتداعيات جائحة فيروس كورونا٬ وإستراتيجية التدبير الحكومي البديل للسياسة التعليمية ما بعد كورونا٬ بمجلس النواب،أنه وفق الخلاصات الأولية والاستنتاجات العامة لتقرير المفتشية العامة التي ستعمل الوزارة على نشرها وتعميمها٬ بعد استكمال كل عناصرها، فإن التنزيل الميداني للتعليم عن بعد أثمر دينامية داخلية بمختلف مستويات المنظومة، معتبرا أن هذه العملية تظل جد مشرفة، وقابلة للتطوير كذلك، بالنظر للظروف الصعبة وغير المسبوقة التي تمت فيها هذه العملية برسم السنة الاستثنائية، وأخذا بعين الاعتبار للزمن القياسي الذي تم تنزيلها فيه. وعلى المستوى البيداغوجي، يضيف المسؤول الحكومي ذاته، أن نسبة الارتياح العام٬ لهذا النوع من التعليم بلغت 78 بالمائة، إذ أكد المستجوبون أن التعليم عن بعد مكن من تعزيز الانتقال إلى رقمنة البرامج الدراسية، في أفق إرساء هذه التجربة بمثابة مكمل للتعليم الحضوري، كما لعب دورا كبيرا في ترسيخ مبدأ الاستقلالية في التعليم وتعزيز الشعور بالمسؤولية وثقافة الاعتماد على التعلم الذاتي.

التغطيـة الاجتماعيـة

رفع كورونا الوعي بأهمية المنظومة الصحية٬ وضرورة توفر السكان على حماية اجتماعية٬ تمكنهم من الصمود في وجه الأزمات٬ وهو ما دفع الحكومة استجابة للنداء الملكي٬ إلى تسريع مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة.

وفي هذا السياق٬ قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن مشروع قانون الحماية الاجتماعية سيكلف 51 مليار درهم، أي 5100 مليار التي ستوزع على تعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض بـ 14 مليار درهم، وتعميم التعويضات العائلية ب 20 مليار درهم، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد بـ 16 مليار درهم، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل بمليار درهم.

وأوضح المسؤول نفسه، أن تمويل هذا الإصلاح يعتمد على آليتين، الأولى تهم الاشتراك بـ 28 مليار درهم، بالنسبة إلى الأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، والثانية تقوم على التضامن ب 23 مليار درهم بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.