حكايات كونفينمون… “فلاش باك”

الشوارع كئيبة والعلاقات الأسرية في المحك وأسطح المنازل بدل المقاهي

لن ينسى المغاربة إعلان حالة الطوارئ الصحية، في الجمعة 21 مارس 2020، وتقييد الحركة إلى أجل غير مسمى، باعتبارها وسيلة “لا محيد عنها” لإبقاء فيروس “كورونا” المستجد تحت السيطرة، فهي لحظات جعلتهم، لأول مرة، رهائن في منازلهم.

الإعلان أربك المغاربة، خاصة أنه حد من أنشطتهم المعتادة، ثم توالت الأحداث من الحصول على شهادة التنقل الاستثنائية إلى التوقف عن العمل، إلا للموظفين الذين قضت الضرورة وجودهم في أماكن العمل بتوفرهم على تصاريح خاصة.

لم تخل الظرفية الناشئة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، من بروز ظواهر خلال فترة الحجر الصحي، التي ألزمت المغاربة بالتوقف عن ممارسة أنشطتهم الاعتيادية وارتياد فضاءات عمومية ألفوها، فكان الحجر الصحي سببا مقنعا لابتكار طرق متعددة لكسر روتين المكوث بالبيت، خاصة بالنسبة إلى الذين اعتادوا السفر أو التنزه أو ارتياد المقاهى للترويح عن النفس، وأيضا، بالنسبة للذين يهتمون بحضور لقاءات وتظاهرات على اختلافها.

بعد صدمة الأيام الأولى من الحجر الصحي، أنعش كورونا سخرية مغاربة وحكاياتهم الأسرية، فالفيروس لم يؤثر على الحياة الاقتصادية فقط، بل أصاب الحياة الاجتماعية، خاصة الأسرية، التي اختل توازنها، وفقدت خصوصيتها.

وكسرت العلاقات الأسرية روتينها، وتسبب التباعد الاجتماعي في بعض تحديات خطيرة، منها وجود جميع أفراد الأسرة في مساحات صغيرة طيلة اليوم، ما دفع بعضهم إلى إبداع نكت وطرائف، تنفيسا عن وضعية لم يعيشوها في الماضي، إذ فتح الحجر الصحي صفحة جديدة من العلاقات الأسرية، طبعها، إما اكتشاف الأزواج طبائع بعضهم، أو مشاحنات انتهت بأزمات أسرية.

بدت الحياة كئيبة، في الأيام الأولى ، فالشوارع خالية، والويل لمن تجرأ وخرج للتجول، إذ سيجد نفسه أمام دوريات للشرطة تقوده إلى المخفر من أجل تحرير محضر في حقه، بالمقابل ترصد المتمردون بأي طريقة من أجل الخروج واستنشاق الهواء.

لكن الحجر الصحي كان أشد إيلاما في رمضان، إذ اختفى السهر في أحضان المقاهي والمطاعم التي كانت تستقطب، ليس فقط رواد الكباريهات في الأيام العادية، بل حتى فئات أخرى، لا تتعاطى السهرات إلا في رمضان، وتتمتع بما تقدمه.

كانت دوريات الشرطة والقوات المساعدة تتجول في الشوارع بحثا عن خارقي الحجر الصحي، فعثر الشباب على وسيلة تسمح لهم باستنشاق الهواء، واتخذوا الأسطح بديلا للشارع، الذي أصبح ممنوعا بعد الساعة السابعة مساء، حتى وإن توفرت ورقة الخروج الاستثنائية.

بالمقابل صالح الحجر الصحي المغاربة مع القنوات العمومية، وارتفعت نسبة متابعتهم لها، كما ارتفع الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلاق مبادرات تشجع على الالتزام بالقانون، في حين أصبحت الدراسة عن بعد عنوانا لمرحلة جديدة فرضها الفيروس على العالم.

خالد العطاوي