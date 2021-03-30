“ديستي” تسقط عصابة السلاح الناري

حجز تسعة أطنان من الشيرا ومالك مصنع ضمن الموقوفين

سقطت عصابة لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، أول أمس (الخميس)، في قبضة عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، بعد معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”، وكان أفرادها يتوفرون على سلاح ناري، عبارة عن بندقية صيد محشوة بـ 11 خرطوشة جاهزة للاستعمال.

وحاول المتورطون تضليل عناصر التدخل بوضع أغصان “الكاليبتوس” فوق السيارة الفلاحية، التي كانت تحمل 67 رزمة مخدرات معدة للتهريب، كما وضعوا لها ترقيما جديدا مؤقتا، لتبدو كأنها جديدة، ووضعوا كميات مهمة من الشيرا في صناديق حديدية بمصنع لإنتاج الحاويات المعدنية بالحي الصناعي “الحدادة”، سقط صاحبه في قبضة فرقة التدخل. وبلغت الكمية المحجوزة تسعة أطنان.

وأوضح مسؤول أمني رفيع المستوى أن عناصر الأمن، كانت تتعقب المشتبه فيهم منذ أسابيع، وبعد شحن المخدرات في “البيكوب”، قصد نقلها إلى منطقة حدودية، بغرض تهريبها إلى الخارج، نسقت الأجهزة الأمنية مع عبد الله أمحسون، والي أمن القنيطرة شخصيا، الذي دفع عناصر فرقة محاربة المخدرات وأخرى تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، للدخول على الخط، واقتحام منطقة “أولاد امليك” القروية، التي تبعد عن المركز الحضري لعاصمة الغرب بحوالي 14 كيلومترا، فداهموا العصابة، مستعملين الأسلاك الشائكة قصد تفجير عجلات العربة الفلاحية، وحجزوا، في بداية الأمر، أزيد من طنين من “الشيرا”، كانت معبأة في 67 رزمة، وأوقفوا شخصين، وبعدما اتسعت دائرة الأبحاث التمهيدية، أوقفوا، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الخميس)، شخصين آخرين كانا مبحوثا عنهما، وتبين أنهما يتحوزان السلاح الناري.

وبعد أبحاث أولية، يضيف المصدر نفسه، تبين تخزين كميات مهمة أخرى بمصنع بالمنطقة الصناعية “الحدادة”، فداهم الفريق الأمني ذاته الحي الصناعي، ليحجز حوالي سبعة أطنان داخل صندوقين حديديين، كما تم إيقاف صاحب المصنع المختص في إنتاج الحاويات المعدنية.

ووضع الموقوفون الخمسة رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم لمعرفة كافة امتداداتهم العابرة للقارات.

وحسب مصادر “الصباح”، تبين أن ترقيم عربة “بيكوب” مزورة، كما حجز أفراد التدخل لوحات ترقيم مزورة أخرى، وهواتف محمولة وضعت رهن المختبر التقني للشرطة، قصد إخضاعها لخبرات، وسلمت الأطنان التسعة إلى الآمر بالصرف لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالقنيطرة، قصد إنجاز مذكرة مطالب مدنية فور إحالة الأظناء على وكيل الملك.

وتأتي الواقعة على بعد أسبوعين من حجز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالتنسيق مع دوريات تابعة للدرك البحري والبحرية الملكية، سبعة أطنان من “الشيرا”، بعدما تعقبتها عناصر استخباراتية من سواحل الجديدة إلى منطقة الغرب، إذ كشفت الأبحاث عن تورط بحارة الصيد الساحلي في مساعدة المهربين الدوليين، وأوقفت سبعة أشخاص حاول عدد منهم التخلص من الرزم المعدة للتهريب، عن طريق رميها في عرض السواحل المغربية. ونقل الموقوفون إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، من أجل استكمال الأبحاث التمهيدية معهم في جرائم التهريب الدولي للمخدرات.

عبد الحليم لعريبي