خنيفرة… احتفال بالمتوجين ببطولة المغرب للسيدات للكرة الحديدية

أقامت جمعية نادي شباب أطلس خنيفرة للكرة الحديدية بخنيفرة، أمس (الخميس)، حفل استقبال على شرف الثلاثي الفائز ببطولة المغرب للسيدات للكرة الحديدية لموسم 2020-2021 التي نظمت أطوارها نهاية الأسبوع الماضي بالفقيه بن صالح.

وشكل هذا الحفل، الذي حضره عضو الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية وعضو المكتب المديري بعصبة تادلة أم الربيع والمدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة وممثلي السلطات المحلية والمجتمع المدني، فضلا عن أعضاء الجمعية ، مناسبة للإشادة بالإنجاز الذي حققه الثلاثي لطيفة أعبا وهاجر زاي وكريمة غريز والمجهودات التي بذلت خلال هذه المنافسات الوطنية.

وبهذا التتويج، يكون نادي شباب أطلس خنيفرة قد حصد لقبه الثالث خلال هذه البطولة التي جرت أطوارها بملاعب نادي برج النخيل الفقيه بن صالح يومي 20 و 21 مارس حيث شارك فيها 18 ناديا أو فريقين عن كل رابطة وأقيمت وفقا للنظام السويسري وللوائح المحدثة للاتحاد الدولي للعبة.

للإشارة فنادي شباب أطلس خنيفرة للكرة الحديدية بخنيفرة كان قد فاز بكأس العرش في 2018 بأزيلال و2019 بتنغير وكان وصيف بطولة المغرب بأسفي 2019 وبطولة المغرب للسيدات للكرة الحديدية لموسم 2020-2021.