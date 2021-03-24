توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم (الأربعاء)، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس نسبيا بارد فوق مرتفعات الاطلس، فيما ستكون الأجواء هادئة مع سماء صافية إلى قليلة السحب فوق كافة ربوع المملكة.

وستهم سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية، خلال الليل والصباح، السواحل الشمالية والجنوبية.

وستهب الرياح قوية بعض الشيء مع زوابع رملية فوق الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و02 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص 01 و06 درجات بكل من الريف، والمنطقة الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية، وسوس والسواحل الجنوبية، وما بين 17 و22 درجة داخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 06 و12 درجة في باقي المناطق .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 17 و23 درجة بالمنطقة الشرقية، والريف، والواجهة المتوسطية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وسهول تادلة والسواحل الشمالية، وما بين 28 و33 درجة بالوسط، وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 33 و38 درجة جنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة في باقي المناطق.