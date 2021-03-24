شبح الإضراب يعود لوجدة

مرزاق: أقنعنا اللاعبين باستئناف التداريب والفريق يعاني في صمت

أضرب لاعبو مولودية وجدة عن التداريب، احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية، المتراكمة منذ بداية الموسم الحالي.

وأكد مصدر من داخل الإدارة، أن اللاعبين رفضوا خوض الحصص التدريبية ليوم الجمعة والسبت الماضيين، وطالبوا بصرف مستحقاتهم قبل العدول عن قرارهم، والمشاركة في المعسكر الإعدادي بالرباط استعدادا لمباراة الأحد المقبل أمام يوسفية برشيد، لحساب الدورة العاشرة من البطولة. وأضاف المصدر ذاته أن اللاعبين لم يتوصلوا بعد بأجورهم الشهرية ومنحة الفوز أمام الدفاع الجديدي، والتي تقدر بعشرة آلاف درهم، ناهيك عن منح التوقيع.

وعلمت “الصباح ” أن المدرب الفرنسي كازوني غادر الملعب غاضبا، علما أنه يراهن على الاستمرار في حصد النتائج الإيجابية.

وكشف حسن مرزاق، الناطق الرسمي باسم الفريق، أن المكتب المسير اجتمع باللاعبين بمركز التكوين، أول أمس (السبت)، ووعدهم بتسديد مستحقاتهم.

وكشف مرزاق في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أن اللاعبين توصلوا بالراتب الشهري لفبراير الماضي، وسيتوصلون براتب مارس، إضافة إلى منحة التوقيع، بمجرد عودة الرئيس إلى أرض الوطن، وقال” أعتقد أن هذه الوضعية أفضل بكثير من وضعية الكثير من الأندية بالمغرب”، مبرزا أن الفريق يعاني في صمة بسبب انعدام الدعم في ظل الأوضاع الحالية، ” لا يمكن ل”مول الشكارة” وحده أن يتحمل كل هذه المصاريف”.

ووعد مرزاق اللاعبين بالتوصل بكافة مستحقاتهم، قبل مواجهة برشيد، وختم” مقاطعة التداريب ليست حلا، وقد تعرض اللاعبين لغرامات مالية كبيرة، وهذا ما لا نحبذه داخل المكتب المسير”.

وفي موضوع آخر، تعاقد مولودية وجدة الجمعة الماضي مع الإطار الوطني وحيد بجعيط، من أجل الإشراف على الإدارة التقنية.

وحسب بلاغ مقتضب نشره الفريق الوجدي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن بجغيط سيشغل منصب المدير التقني إلى غاية انتهاء الموسم الرياضي الحالي.

ن. ك وعبد الرزاق بونشوشن (وجدة)