المجلس الأعلى … بناء متواصل

تعثرات سابقة حالت دون اكتماله والقضاة يواجهون تحدي تكريس الثقة

شكل تاريخ 7 أبريل 2017، منعطفا حقيقيا في شأن استقلال السلطة القضائية، التي نص عليها دستور 2011، إذ نصب الملك محمد السادس أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ما شكل الولادة الحقيقية، إذ شرع المجلس في البناء، بالنظر إلى أن النصوص القانونية التي خصت استقلال السلطة القضائية جاءت ناقصة في نقاط عدة، استهلكت معها الوقت الكثير، كما هو الشأن بالنسبة إلى النظام الداخلي للمجلس، بالإضافة إلى الهيكلة الإدارية للمجلس والبناية التي لم تكن متوفرة بشكل لائق، والتي دفعت الملك محمد السادس، إلى إصدار أمر بضرورة توفير مقر لائق للسلطة القضائية، غير أن المقر الذي تم منحه في البداية والذي كان عبارة عن عمارة كانت تشغل في وقت سابق مركزا للنداء، قبل أن يعقد مصطفى الرميد وزير العدل السابق صفقة بشأنها عن طريق التعاقد المباشر بسومة كرائية تصل إلى 24 مليون سنتيم شهريا، أثار غضب القضاة ساعتها بالنظر إلى أنه لا يتوفر على أبسط الشروط. ولم تتوقف تلك الإكراهات التي استنزفت الوقت الكثير من عمر المجلس في سنواته الأولى، وهو الوقت الذي كان يفترض أن يستثمر في التنزيل الفعلي لاستقلال السلطة القضائية وفق التوجهات الملكية.

أربع سنوات من عمر المجلس الأعلى للسلطة القضائية واجه خلالها تحديات في صعوبة إقامة توازن بين هشاشة النص القانوني المؤطر للسلطة القضائية أشخاصا ومؤسسة، وبين كسب رهان تقديم خدمة قضائية في المستوى تتيح لجميع المتقاضين الحصول على حقوقهم، وقال بشأنها مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية “إننا اليوم أمام محطة حاسمة في بناء السلطة القضائية بكل مكوناتها وأسئلة كبرى تتطلب إجابات واضحة وإجراءات دقيقة لتكريس دولة القانون وسيادة قيم العدل والحرية والمساواة والمستقبل لن نبنيه بالأماني، والجميع مطالب اليوم بالعمل الحقيقي الجاد المشترك”، وأضاف أن المواطن يجب أن يلمس اليوم آثار استقلال السلطة القضائية في حل نزاعاته، وفي تدبير مشاكله وتنظيم علاقاته القانونية والواقعية مع باقي الأفراد والجماعات والمؤسسات.

وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى أن أمام القضاة اليوم تحدي تكريس الثقة في ظل عالم متسارع ومفاهيم متغيرة وإشكالات معقدة تثير الكثير من اللبس والغموض وتطالبهم بالتبصر والتجرد والشفافية، وبتدبير التوازن والتعاون بين السلط ومواجهة التأثيرات المختلفة بكل حزم ويقظة، خدمة للعدالة وتجسيدا للقيم والأخلاقيات القضائية، مشيرا إلى أن الجميع مطالب بالإجابة عن تساؤلات كبرى ذات طبيعة تنظيمية وقانونية وحقوقية وأبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية دقيقة، في ظل رهان إيجاد عدالة قوية مستقلة مؤهلة ومنفتحة على محيطها الوطني والدولي. وأكد فارس أن تلك الأسئلة تروم الإجابة عن كيفية تحقيق الثبات الفعلي لضمانات الاستقلال في ظل شروط متغيرة متسارعة. وكيف يمكن لهذه السلطة أن تكون صمام أمان للمجتمع في مواجهة كل العقليات والممارسات التي تحاول التأثير والتشكيك والتبخيس؟.

ما تم تفعيله خلال الأربع سنوات الماضية لا يمكن تبخيسه، لأنه يشكل بوصلة البناء التي مازالت مستمرة في المجلس الاعلى للسلطة القضائية.

كريمة مصلي