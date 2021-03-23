نزيف “بيجيدي” متواصل

اعتماد الزاهيدي وآخرون يلتحقون بـ “الأحرار”

يعاني العدالة والتنمية نزيف استقالات أعضائه بمختلف المدن، وانتقالهم إلى أحزاب أخرى، بسبب سوء تدبير التنظيم الحزبي، وخرق المساطر القانونية، وتدخل تنظيمات موازية في عمل الحزب، خاصة الحركة الدعوية «التوحيد والإصلاح».

والتحقت اعتماد الزاهيدي، البرلمانية السابقة عن العدالة والتنمية، رسميا بالتجمع الوطني للأحرار، رفقة أربعة منتخبين آخرين من «بيجيدي» بمجلس تمارة، بعد أسابيع من تقديم استقالاتهم من حزب «المصباح».

وثارت ثائرة الزاهيدي على رئيس مجلس تمارة، موحى الرجدالي، واتهمته بالاستبداد، رفقة آخرين من حركة «التوحيد والإصلاح»، الذراع الدعوي لـ «بيجيدي»، الذي يتدخل في سير العمل الحزبي، ويمارس الضغوط على الأعضاء، كي يغيروا مواقفهم، خدمة لأجندات معينة.

واستقبل عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، أخيرا، بمقر الحزب المركزي بالرباط، المنتخبين الخمسة الذين قدموا استقالاتهم من العدالة والتنمية بتمارة، وقرروا الالتحاق بحزب «الحمامة» لوجود مساحة تسمح لهم بالإبداع، واقتراح حلول عملية لحل مشاكل المواطنين، بعيدا عن سياسة «شد لي نقطع ليك» التي رسخها عبد الإله بنكيران في حزبه، وأثار بها ضجة جعلته محط سخرية بعد مقاطعته لوزراء حزبه، أسبوعا، بسبب تقنين القنب الهندي، وعودة العلاقة من جديد بعد وساطة الحركة الدعوية التوحيد والإصلاح التي تتحكم في قيادة الحزب وأعضائه ومناضليه.

واستقبل أخنوش، اعتماد وندى الزاهيدي، وعبد الله القدميري، وعبد الواحد النقاز، ولحسن عاشور، وقال بهذا الخصوص إن «التجمع الوطني للأحرار حزب لكل المغاربة الطامحين لبناء مغرب الكفاءات، لأجل غد أفضل»، وهو ما ثمنه القياديان رشيد الطالبي العلمي، ومحمد بوسعيد.

وشغلت اعتماد الزاهيدي منصب نائبة رئيس مجلس جماعة تمارة وعضو مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، كما سبق أن انتخبت برلمانية عن «بيجيدي» ضمن الولاية التشريعية السابقة، واعتبرت في أحد تصريحاتها الأخيرة أنها انتمت إلى «بيجيدي» عن طريق الخطأ، وأن ما يجري بداخله يؤكد أنه زاغ عن الطريق ولا يشتغل بآليات ديمقراطية، ويخضع لمزاجية الأقوياء المتحكمين فيه. ويعول الأحرار على الزاهيدي لتحقيق فوز بتمارة التي ألفتها واشتغلت مع سكانها ببرنامج انتخابي متكامل.

أحمد الأرقام